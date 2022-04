Home Apple Watch Apple kündigt neue Activity Challenge für den „International Dance Day“ an

Bewegung ist bekanntlich gut für den Geist und Körper und Apple versucht euch regelmäßig, dafür zu animieren. Bei den favorisierten Sportarten gehen die Geschmäcker erwartungsgemäß weit auseinander, wobei Tanzen weltweit zu den beliebtesten Sportarten zählt. Und damit kommen wir zur zweiten Activity Challenge in diesem Monat.

Activity Challenge am 29. April

Der International Dance Day ist bekanntlich am 29. April und bereits vor gut einer Woche hat der iPhone-Konzern für Apple Fitness+ speziell neue Dance-Workouts hinzugefügt, Apfelpage berichtete. Die sind für den kommenden Freitag sehr wichtig, denn Apple schaltet an diesem Tag die entsprechende Activity Challenge frei. Wer ein Tanz-Training von einer Länge von 20 Minuten absolviert, bekommt die Auszeichnung gutgeschrieben. Hier könnt ihr natürlich eines der neuen Dance Workouts von Fitness+ nutzen oder auf der Apple Watch in der Workout-App ein eigenes Tanztraining absolvieren. Habt ihr das erfolgreich absolviert, bekommt ihr das Abzeichen mitsamt neuen Stickern, die ihr für das Versenden von Imessages und Co. verwenden könnt.

Bedenkt aber bitte, dass die Activity Challenge nur am 29. April verfügbar ist: Ihr müsst also an diesem Tag ein Tanztraining absolvieren.

Was kostet Fitness+ ?

Fitness+ ist nun in über 20 Ländern verfügbar und kostet monatlich 9,99€. Alternativ kann man den Dienst auch zum Jahrespreis von 79,99€ buchen. Der Dienst lässt sich zudem im Bundle-Angebot Apple One integrieren.

