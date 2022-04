Home iPhone iPhone 13 Pro läuft gut: Apple fährt Produktion hoch

Apple hat offenbar die Produktion seines iPhone 13 hochgefahren. Das deutet auf fortgesetzt robuste Nachfrage hin, allerdings kann auch eine Rolle spielen, dass die Verfügbarkeit in einigen Regionen zuletzt durch die Lockdowns in China eingeschränkt worden war.

Apple weitet die Produktion seines iPhone 13-Lineups aus. Die Fertigung des iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max wird weiter hochgefahren, das berichtete zuletzt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Informationen aus der Lieferkette. Danach haben verschiedene Fertiger ihre Probleme aufgrund nur beschränkt verfügbarer Komponenten offenbar weitgehend überwinden können.

Apple bemüht sich um Kompensation der Ausfälle in China

Zuletzt war die Corona-Politik in China in die Produktionsplanung Apples eingeschlagen. So musste unter anderem die größte iPhone-Fabrik des Fertigers Foxconn zeitweise schließen, Apfelpage.de berichtete. Auch Pegatron musste die Produktion zurückfahren. Inwieweit das bereits zu Einschränkungen der Verfügbarkeit des iPhones gesorgt hatte, ist nicht abschätzbar.

Nun soll die Produktion der iPhone 13 Pro-Modelle im zweiten Quartal um rund zehn Millionen Einheiten aufgestockt werden, heißt es. Die Nachfrage scheint sich weiter robust zu entwickeln, ein wenig klarer wird die Entwicklung der Verkäufe am Donnerstag, wenn Apple seine nächste Quartalsbilanz vorlegt.

Die Fertiger kommen mit den Einschränkungen etwa in Folge der Halbleiterkrise inzwischen wohl wieder etwas besser zurück. Diese hatte unter anderem dafür gesorgt, dass das iPad für Monate nur mit mehrwöchigen Lieferzeiten erhältlich war. Apple bewältigt die Halbleiterknappheit allerdings deutlich besser als die meisten anderen Hersteller.

