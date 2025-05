Home Sonstiges ChatGPT-Mutter: OpenAI bleibt weiter gemeinnützig

ChatGPT-Mutter: OpenAI bleibt weiter gemeinnützig

OpenAI wird zunächst nicht in eine gewinnorientierte Firma umgewandelt. Die Kontrolle über das Unternehmen bleibt bei der gemeinnützigen Organisation, die auch bislang die Geschicke des AI-Vorreiters lenkt, das gab das Unternehmen am Abend bekannt. Die Kontroverse um die unternehmerische Ausrichtung von OpenAI erhitzt schon seit Monaten die Gemüter der Branche, da sie mit gewichtigen Implikationen verknüpft ist.

OpenAI hat am Montag bekannt gegeben, dass die gemeinnützige Mutterorganisation weiterhin die Kontrolle über das Unternehmen behalten wird – auch wenn OpenAI im Zuge einer strukturellen Neuausrichtung künftig als Public Benefit Corporation (PBC) geführt wird, wie CNBC meldet. Damit reagiert das Unternehmen auf Forderungen von zivilgesellschaftlichen Akteuren und ehemaligen Mitarbeitenden, die den Einfluss der ursprünglichen Non-Profit-Struktur gesichert wissen wollten.

In einer Videokonferenz erklärte OpenAI-Aufsichtsratsvorsitzender Bret Taylor, man habe sich nach Gesprächen mit den Generalstaatsanwälten von Kalifornien und Delaware auf das neue Modell verständigt. „Kurz gesagt bleibt die Aufsicht über OpenAI weiter bei der Non-Profit-Organisation“, so Taylor. Die bisherige Tochtergesellschaft in Form einer LLC werde in eine PBC umgewandelt – eine Gesellschaftsform, die neben finanziellen auch gemeinwohlorientierte Ziele verfolgt.

Schwieriger Balanceakt zwischen Gemeinwohl und Gewinn

Durch diesen Schritt werde die Eigentümerstruktur angepasst, sodass künftig Mitarbeitende, Investoren und die gemeinnützige Trägerorganisation Anteile an der neuen Gesellschaft halten können. Taylor bestätigte, dass externe Finanzberater mit der Begleitung des Prozesses beauftragt wurden, machte jedoch keine Angaben zum genauen Anteil der Non-Profit-Organisation an der neuen Struktur.

CEO Sam Altman betonte, dass das zentrale Ziel des Unternehmens durch die Umstrukturierung nicht infrage gestellt werde: „Ich freue mich sehr, dass Non-Profit und PBC dieselbe Mission verfolgen“, sagte Altman. Vorstand und Anteilseigner hätten der Neuausrichtung zugestimmt.

Auf die Frage, ob die Änderungen Auswirkungen auf den laufenden Rechtsstreit mit Elon Musk hätten, reagierte Altman gelassen: „Wir sind auf unsere Mission fokussiert – das ist unsere Aufgabe. Dass ihr alle euch auf Elon konzentriert, ist eure Aufgabe. Aber unsere Mission bleibt unverändert.“

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.