CMF Phone 2 Pro und neue In-Ears vorgestellt

Während Hersteller wie Apple, Samsung oder Google versuchen, das Preisniveau immer weier nach oben zu ziehen, geht Nothing einen etwas anderen Weg – und setzt sich zudem beim Design klar von der Konkurrenz ab. Dazu trägt auch die Tochtermarke CMF bei, die nun mit dem Phone 2 Pro ein weiteres Highlight vorgestellt haben.

CMF Phone 2 Pro vorgestellt – größte Schwäche behoben

Mit dem CMF Phone 1 gelang CMF ein aufsehenerregender Einstand, der primär mit seinem modularen Konzept punkten konnte. Beim Nachfolger setzt man ebenfalls darauf, leider mit neuen Komponenten. Doch kommen wir zur Hardware zurück, die ein signifikantes Upgrade erfahren hat. Für Kunden in Europa ist endlich NFC verbaut.

Ansonsten hat man an der Formel wenig verändert: Weiterhin ist das OLED-Display 6,77 Zoll groß und bietet 120 Hz Bildwiederholrate inklusiver automatischer Anpassung und HDR. Die Spitzenhelligkeit liegt bei 1300 Nits im Alltag, bei der Wiedergabe von HDR liegt diese sogar bei 3000 Nits. Angetrieben wird das Gerät vom MediaTek Dimensity 7300 Pro mit 8 GB RAM inklusive 8 GB RAM-Boost.

Als Speicher stehen wahlweise 128 GB oder 256 GB zur Verfügung, der mittels microSD-Karte mit maximal 2 TB erweitert werden kann. Der Akku umfasst 5000 mAh und kann mit maximal 33 Watt geladen werden. Drahtloses Laden ist nicht an Bord, bei dem Preis verschmerzbar. Das Gerät ist Dual-SIM-fähig, allerdings nur ohne Speicherkarte.

Kamera ebenfalls umfassend überarbeitet

Die zweite Schwäche des CMF Phone 1 war die Kamera, hier gibt es ebenfalls ein klares Upgrade: Hauptkamera (mit Autofokus und einer 1/57 Blende) und Zweifach-Tele haben 50-Megapixel-Sensoren, die Telekamera bietet einen zweifachen optischen Zoom. Die Ultraweitwinkellinse bietet 8 MP, die Frontkamera 16 MP. Das ist noch nicht alles, dazu im Zubehör mehr.

Software und Essential Key

Zum Einsatz kommt die typisch reduzierte Software NothingOS in Version 3.2, was auf Android 15 basiert. Es wird drei neue Android-Versionen, also maximal Android 18, und sechs Jahre Sicherheitsupdates geben. Weiterhin verzichtet der Hersteller auf lästige Bloatware. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, das OS macht Spass, ist flüssig und sieht leider richtig gut aus. Vom aktuellen Nothing Phone 3a und 3a Pro wird der Essential Key übernommen. Hierbei handelt es sich um ein audiovisuelles Tagebuch für Screenshots usw., was mit K.I. analysiert wird und so beispielsweise Termine extrahieren und in den Kalender eintragen kann.

Das Zubehör

Das Konzept des anschraubbaren Zubehörs hat CMF übernommen, leider ist das Zubehör vom Phone 1 nicht damit kompatibel. Andererseits hat man hier deutlich nachgebessert. Das sieht man besonders am Kreditkartenetui, der sich nun als Ständer falten lässt und nicht mehr so klobig ist. Außerdem müssen wir hier noch mal auf die Kamera zu sprechen kommen, denn neu sind aufschraubare Linsen, mit denen die Qualität gesteigert werden kann. Zur Auswahl steht Fisheye und Makro, dafür braucht man aber auch das Universal Cover. Das Austauschen geht recht fix, einfach die fünf Schrauben lösen. Dazu wollen wir noch anmerken, dass der Hersteller die IP-Zertifizierung minimal von IP52 auf IP54 angehoben hat.

Preise und Verfügbarkeit

Nur zur Erinnerung: wir haben hier ein OLED-Display mit 120 Hz, ein Triple-Kamerasystem und einen Octacore-Chip. Dafür werden in der kleinen Speicherausstattung 249,00 Euro fällig, die Version mit 256 GB kostet 279,00 Euro. Beim Zubehör kann man den günstigen Preis nicht ganz halten, das neue Kartenetui kostet 35 Euro, das Lanyard liegt bei 25,00 Euro. Das für die magnetisch ansteckbaren Linsen notwendige Universalcover werden weitere 35,00 Euro fällig. Hier sollte man unbedingt das Bundle kaufen, dann bekommt man alle drei Zubehörteile für 60,00 Euro. Bei Amazon lässt sich noch heute ein spannendes Bundle bestellen:

Interessenten können zwischen einem Orange, was wohl ein ganz helles Rot sein soll, einem Schwarz, einem Mint (was optisch nach Glas aussehen soll) und einem Weiß aus insgesamt vier Farben auswählen.

Neue In-Ears

Neben dem CMF Phone 2 Pro stellt Nothing noch drei In-Ear-Kopfhörer vor. Alle haben, wie die erste Generation der CMF-In-Ears, ein Drehrad am Ladecase, mit dem dieses zur Fernbedienung wird. Die CMF Buds 2 kosten 50 Euro, die CMF Buds 2 Plus mit Hi-Res LDAC und anpassbarem Equalizer 60 Euro. Für Einsteiger sind die CMF Buds 2a zum Preis von 40 Euro gedacht.

