Kurz notiert: Apple TV+ gewinnt vier BAFTA Television Craft Award 2025

Apple TV+ ist der Streamingdienst, der gemessen an der Quantität seiner Inhalte die höchste Auszeichnungsquote hat. Seit Ende April kann sich der Videostreamingdienst aus Cupertino vier weitere Awards in die Vitrine stellen.

Apple TV+ gewinnt vier Awards

Anfang April wurde bekannt, dass Apple bei den BAFTA Television Craft Awards und den BAFTA Television Awards insgesamt 13x nominiert wurde, Apfelpage berichtete. Die Television Craft Awards wurden nun vergeben und Apple TV+ konnte sich insgesamt vier Auszeichnungen sichern:

“Slow Horses”

Editing: Fiction — Robert Frost

Sound: Fiction — Andrew Sissons, Martin Jensen, Joe Beal, Alex Ellerington, Duncan Price, Abbie Shaw

“Bad Sisters”

Original Music: Fiction — Tim Phillips, PJ Harvey

“The Velveteen Rabbit”

Children’s Craft Team — Tom Bidwell, Jennifer Perrott, Rick Thiele, Sarah Brewerton, Anna Rackard, James Mather

Die anderen Awards werden am 11. Mai, also dem kommenden Sonntag, vergeben und Apple TV+ hat weiterhin solide Chancen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

