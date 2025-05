Home Apple Karriereende mit 94: Tim Cook schwärmt von Warren Buffet

Warren Buffet will Ende des Jahres seine Investoren-Laufbahn beenden. Der 94-Jährige CEO von Berkshire Hathaway war bis zum vergangenen Jahr Apples größter Investor. Über sechs Jahrzehnte lenkte er die Geschicke des Investment-Unternehmens. Zum angekündigten Abschied widmet ihm Tim Cook emotionale Worte.

Tim Cook hat auf X ein Foto von sich und Warren Buffet geteilt. Die beiden Männer stehen lachend im Apple Park, in der dazugehörigen Überschrift schwärmt Cook von dem Star-Investor in den höchsten Tönen.

Warren Buffet ist größter Apple-Investor

„Jemanden wie Warren hat es noch nie gegeben und unzählige Menschen, mich eingeschlossen, haben sich von seiner Weisheit inspirieren lassen. Es ist eines der großen Privilegien meines Lebens, ihn zu kennen“, sagt Tim Cook, nachdem Buffet seinen Abschied angekündigt hatte.

Buffet übergibt die Rolle des CEO zum Ende des Jahres an den mit 62 Jahren deutlich jüngeren Greg Abel. Der kanadische Geschäftsmann gehört dem Vorstand von Berkshire Hathaway an. „Es steht außer Frage, dass Warren Berkshire bei Greg in guten Händen hinterlässt“, ist sich Tim Cook sicher.

Das Unternehmen begann 2016 sich im großen Stil in Apple einzukaufen. Heute ist Berkshire Hathaway mit rund 75 Milliarden in Apple-Aktien investiert, obwohl das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Großteil seiner Wertpapiere abgab.

