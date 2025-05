Home Sonstiges Programmhinweis: Inter Mailand vs. FC Barcelona

Programmhinweis: Inter Mailand vs. FC Barcelona

6. Mai 2025

In der Champions League geht es heute um den Einzug in das Finale der Königsklasse, welches bekanntlich in der Allianz Arena stattfinden wird. Die Bayern werden sich das vom Sofa aus anschauen müssen, während ihr Bezwinger um einen der beiden Finalplätze kämpft und dank Prime Video könnt ihr das Spiel live sehen.

Inter Mailand vs. FC Barcelona

Die Katalanen müssen heute im altehrwürdigen San Siro in Mailand gegen die Nerazzurri antreten und wenn das Rückspiel auch nur im Ansatz mit dem Hinspiel mithalten kann, wird das eine richtig rassige Partie. In Barcelona trennten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden, wobei Inter zwischenzeitlich mit zwei Toren Vorsprung führte. Wer wird heute die bessere Taktik haben?

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k.

