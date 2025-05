Home Apple In iOS 18.6 und iOS 19: Apples Pläne für Apple Intelligence

Apple treibt seine KI-Entwicklung weiter voran. Das Unternehmen ist verhältnismäßig spät auf der KI-Party erschienen und möchte nun zu den Marktführern aufholen, auch wenn das ein schwieriges Unterfangen wird. Mit iOS 19 können Nutzer neue Funktionen erwarten.

Apple treibt die Entwicklung von Apple Intelligence weiter voran. Noch immer fehlen die KI-Tools auf einem für das Unternehmen essenziell wichtigen Markt: In China ist Apple Intelligence nach wie vor nicht verfügbar. Bald soll sich das nun ändern, wie Mark Gurman in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt.

Mit iOS 18.6 soll Apple Intelligence in einer lokal angepassten Version in China starten, vermutlich realisiert mit der Hilfe der chinesischen Tech-Giganten Alibaba und Baidu – es versteht sich von selbst, dass Genmoji und Image Playground wohl keine Illustrationen vom Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens generieren werden. Ebenso wenig wird man mit den Schreibtools wohl Aufsätze über Demokratietheorien oder Einschätzungen zur persönlichen Freiheit in China erstellen können.

Apple Intelligence: Neue KI-Features mit iOS 19

Unter iOS 19 dann wird Apple weitere KI-Tools in Apple Intelligence integrieren, so Gurman weiter – ohne allerdings konkreter zu werden. Das lässt reichlich Raum für Spekulationen: In welche Richtung könnte Apple Intelligence weiter ausgebaut werden? Möglichkeiten gäbe es genug. Denkbar wäre, dass Apple seine Plattformen weiter öffnet und die Anbindung weiterer Sprachmodelle möglich macht, wie Tim Cook es einst auch angekündigt hatte.

So würde etwa Google gern sein Gemini auf dem iPhone sehen, unter iOS 19 könnte dieser Wunsch Realität werden, wenn auch offen bleibt, wie tief das Google-Modell in iOS und macOS integriert werden könnte. Nicht zuletzt ist die Entwicklung von Apple Intelligence eng an die Zukunft von Siri geknüpft, diese beiden Systemfunktionen gehen idealerweise Hand in Hand bei der Schaffung neuer Alltagshilfen durch iPhone und Co. – hier hat Apple bekanntlich zuletzt eher keine gute Figur gemacht.

iOS 19 und Co. werden auf der WWDC im Juni vorgestellt, bald haben die Spekulationen also ein Ende.

