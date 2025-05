Home Apple China-Unabhängigkeit: AirPods-Produktion in Indien wird ausgebaut

Apple treibt die Diversifizierung seiner Lieferkette weiter voran. Vor allem will man unabhängig von China werden. Ein weiterer Zulieferer baut nun die AirPods-Produktion in Indien aus.

Der Apple-Zulieferer Jabil plant den Ausbau seiner Produktion von AirPods-Gehäusen in Indien und will dazu ein zweites Werk im Bundesstaat Tamil Nadu errichten. Das berichtet die indische Wirtschaftszeitung The Economic Times unter Berufung auf Branchenkreise, aus der die Digitimes zitiert.

Das US-Unternehmen mit Sitz in Florida fertigt bereits Kunststoffgehäuse für AirPods in seiner bestehenden Anlage im westindischen Pune. Mit der neuen Fabrik im südindischen Tiruchirappalli soll die lokale Beschaffung weiter ausgebaut werden. Jabil habe sich dazu kürzlich mit dem Ministerpräsidenten von Tamil Nadu getroffen. Der Bau der neuen Produktionsstätte hat allerdings noch nicht begonnen. Eine endgültige Entscheidung über die Expansion wird bis Juli erwartet.

China-Abhängigkeit soll abgebaut werden

Der Schritt ist Teil von Apples langfristiger Strategie, die Abhängigkeit von China zu verringern und die Lieferketten angesichts geopolitischer Spannungen und Zollrisiken stärker zu diversifizieren. Derzeit werden die in Indien gefertigten Gehäuse zur Endmontage nach China und Vietnam geliefert.

Apple produziert mittlerweile rund 20 Prozent seiner iPhones in Indien. Bis Ende nächsten Jahres sollen laut Unternehmensangaben die meisten für den US-Markt bestimmten Geräte ebenfalls aus indischer Produktion stammen. Bei der jüngsten Bilanzkonferenz wurde Indien fast ebenso häufig erwähnt wie China – ein Zeichen für die wachsende Bedeutung des Landes im Produktionsnetzwerk des Konzerns.

Die geplante Expansion folgt nur einen Monat nach dem Produktionsstart von Foxconn in einem neuen Werk in Hyderabad, in dem seit April AirPods für den Exportmarkt montiert werden.

