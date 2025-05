Home Sonstiges KI Kompakt: KI-Code übernimmt bei Meta | Google zahlt für Nichtstun | Apple Mail setzt falsche Prioritäten

KI Kompakt: KI-Code übernimmt bei Meta | Google zahlt für Nichtstun | Apple Mail setzt falsche Prioritäten

Herzlich Willkommen zu KI Kompakt. In diesem Format berichten wir auf Apfelpage über die aktuellen KI-Entwicklungen. Wer sich für KI-News interessiert, kann sie in KI Kompakt gesammelt lesen. Viel Spaß!

KI Kompakt ist das KI-Format auf Apfelpage. Hier findet ihr die aktuellen News und Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz. Heute geht es um das Potential von KI-Code, attraktive Google-Jobs und einen Apple Mail-Fail.

Zuckerberg: KI besser als menschliche Entwickler

Meta-CEO Mark Zuckerberg geht fest davon aus, dass ein Großteil des im Konzern verwendeten Codes bald von künstlicher Intelligenz geschrieben wird. Bereits jetzt schätzt er den Anteil auf etwa 50 Prozent, genaue Angaben kann er nicht machen. In einem Podcast gibt er an, dass dieser in den nächsten anderthalb Jahren deutlich wachsen wird. Zudem versichert er, dass künstlicher Code bereits jetzt menschlichem überlegen sei und sich dieser Umstand in Zukunft wohl verfestigen wird.

KI kommt bei Meta vor allem beim Überarbeiten, aber auch beim Neuschreiben von Code zum Einsatz und wird langfristig vermutlich den ein oder anderen Arbeitsplatz kosten.

Google bezahlt KI-Mitarbeiter fürs nichts tun

Um ihren Arbeitsplatz müssen sich britische Mitarbeiter bei Google wohl keine Sorgen machen. Einem Bericht nach bezahlt Google seine KI-Experten von Google DeepMind fürs Nichtstun. Bis zu einem Jahr kann die bezahlte Auszeit in Anspruch genommen werden. Die Voraussetzung ist, dass diese Mitarbeiter nicht zur Konkurrenz von OpenAI oder Meta gehen. Geregelt wird das dem Vernehmen nach durch strikte Wettbewerbsklauseln.

Apple Mail priorisiert Phishing-Nachrichten

Über den holprigen Start von Apple Intelligence haben wir auf Apfelpage umfangreich berichtet. Ein Teil von Apples KI ist in der neuen Mail-App aktiv und sorgt hier für gehörig Verwirrung. Die Mail-App kann seit iOS 18.4 auch bei uns eingehende Mitteilungen nach Wichtigkeit und Kategorien sortieren. Dass nun wohl auch Phishing und Spam-Mails im „Wichtig“-Ordner landen, war so wohl nicht geplant. Aufgefallen ist das Verhalten einem Tech-YouTuber, die falsche Priorisierung ist nicht ganz ungefährlich. Betrüger nutzen Phrasen wie „Jetzt schnell handeln“ und locken mit vermeintlichen Rückzahlungen, worauf wohl auch Apple Intelligence anspringt. Hier wird weiteres Training und ein verbessertes Filtern durch Apple nötig sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.