Home Daybreak Apple Apple Car dem Zeitplan voraus? | iPhone 12 beflügelt 5G | iPhone-Fertiger erhält Dämpfer von Apple – Daybreak Apple

Apple Car dem Zeitplan voraus? | iPhone 12 beflügelt 5G | iPhone-Fertiger erhält Dämpfer von Apple – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Neulich fragte ich euch doch, ob ihr schon alle Geschenke zusammen habt. Ich war damit bis gestern noch nicht fertig, konnte mir aber zum Glück noch alles, was ich brauche, mit einem Lieferversprechen vor Weihnachten besorgen, aller angekündigten Arbeitsniederlegungen bei Amazon zum Trotz. Dennoch komme ich nicht umhin, mir gelegentlich über die Arbeitsbedingungen in der Logistikbranche meine Gedanken zu machen. Um Arbeitsbedingungen geht es auch in der heutigen Ausgabe, damit willkommen zum Nachrichtenüberblick der letzten 24 Stunden.

Das Apple Car ist plötzlich wieder ein beliebtes Thema in der Gerüchteküche. Neue Spekulationen aus Taiwan sprechen zuletzt von einem möglichen Start des Autos bereits im nächsten Jahr. Ein Leser fragte sich in einem Kommentar, ob wir denn selbst an diese Behauptung glauben würden, über die wir da schreiben – und nein: Tun wir natürlich nicht, zumindest ich nicht. Und ich kenne auch niemanden, der es tut. Schreiben müssen wir darüber natürlich trotzdem und außerdem: Man überlege sich nur, wenn völlig überraschend tatsächlich plötzlich ein Apple Car vorgestellt wird, wie würden denn dann all die Ungläubigen dastehen?

Das iPhone 12 treibt 5G voran

Apples iPhone 12 war das beliebteste 5G-Smartphone im Oktober – ganz schöne Leistung, für ein Modell, das nur zwei von vier Wochen eines Monats überhaupt verfügbar war. Auch hat das iPhone 12 5G bei Smartphones einen deutlichen Schub gegeben, mehr dazu lest ihr hier.

Apple reagiert auf Unruhen in iPhone-Fabrik

Kürzlich berichteten wir von Ausschreitungen in einer iPhone-Fabrik in Indien. Der Betreiber, der Fertiger Wistron, hatte die Löhne der Belegschaft nicht beziehungsweise nur teilweise gezahlt und das für Monate. In der Folge musste die Fabrik schließen und Wistron Unregelmäßigkeiten einräumen. Apple wiederum musste nun einräumen, dass der Fertiger beim Management seiner Fabrik versagt hat und suspendiert einstweilen die Aufträge für das Unternehmen, hier gibt’s die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

In iMessage steckte lange eine Lücke, über die ein Dutzend arabischer Journalisten ausspioniert wurden. Urheber dieser Aktionen waren wohl Regierungen in der arabischen Welt, hier gibt’s die Details. Die besagte Lücke ist allerdings inzwischen geschlossen.

Jetzt ist auch Zoom M1-optimiert.

Nach Microsoft Office steht nun auch Zoom in einer Apple Silicon-Version zur Verfügung. Der populäre Videokonferenzdienst hatte gestern die für die neuen M1-Macs optimierte Version zum Download zur Verfügung gestellt. Apple Silicon-Apps starten schneller und sind den via Rosetta 2 ausgeführten Anwendungen bei Performance und Reaktionsgeschwindigkeit auch während der Nutzung deutlich überlegen. Firefox, Chrome und Edge sind ebenfalls bereits als Universal 2-App verfügbar, daneben seit kurzem auch einige Adobe-Tools, zumindest in einer Beta-Phase, hier lest ihr mehr.

Apple gibt Kunden Tipps zur Sicherheit der Apple-ID.

Wer mal seine Apple-ID oder ein Apple-Gerät mit dem Partner geteilt und sich dann getrennt hat, mag irgendwann sicherstellen wollen, dass der oder die Ex auch garantiert raus ist aus allen persönlichen Dateien. Apple erklärt in einem neuen, ausführlichen Dokument, wie Nutzer dafür sorgen können, dass all ihre Daten auch wieder ihnen gehören, hier weitere Details dazu.

Damit darf ich mich für den Moment wieder verabschieden und wünsche euch einen entspannten Tag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!