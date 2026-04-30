Apple TV kündigt Startdatum der vierten Staffel von „Ted Lasso“ an

Apple TV ist als Streamingdienst heute eine fest etablierte Größe und verfügt über einen breiten Fundus an guten und hochwertigen Serien. Zum Start war dies noch nicht ganz der Fall und umso wichtiger war „Ted Lasso“ mit seinen Auszeichnungen als Zuschauermagnet. Wir wissen seit geraumer Zeit, dass es eine vierte Staffel geben wird – nun verriet der Streamingdienst auch, wann diese anlaufen wird.

Vierte Staffel von Ted Lasso – ein Damenteam wird betreut

Die Serie ist an sich abgeschlossen, weshalb die Macher ganz bewusst eine veränderte Richtung einschlagen: Statt einem (fiktivem) Team aus der Premier League betreut Ted Lasso, gespielt von Jason Sudeikis, nun ein Frauenteam aus einer der unteren Ligen. Damit geht auch für ihn als Coach neben einer neuen Anforderung auch eine komplett veränderte Dynamik einher. Ein erster Teaser gibt einen kurzen Vorgeschmack darauf:

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Sudeikis spielt neben Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee und Bill Wrubel die Hauptrolle und ist zudem ausführender Produzent der Serie.

Anfang August geht es los

Bis zum Start der vierten Staffel müssen sich Fans noch etwas gedulden, es geht erst Anfang August los. Konkret läuft die erste Folge am 05. August 2026 exklusiv auf Apple TV an, anschließend geht es mit einer Folge pro Woche in den bekannten Turnus über.

Was kostet Apple TV?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.