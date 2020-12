Home Apple Apple erklärt: So schützen Nutzer ihre Apple-ID vor unerlaubtem Zugriff

Apple erklärt Nutzern in einem neuen Dokument, wie sie ihre Apple-ID und ihre persönlichen Daten und Dokumente vo unberechtigtem Zugriff schützen können. Die aufgezählten Tipps und Empfehlungen dürften den meisten unter euch bekannt sein, für weniger sicherheitsaffine Nutzer liefert das Dokument aber eine nützliche Hilfestellung.

Apple hat ein neues Supportdokument für seine Kunden veröffentlicht. Es adressiert nicht etwa einen weiteren Fehler in einem der neuen oder alten Apple-Produkte, sondern erklärt Nutzern in leicht verständlichen Formulierungen, wie sie die Sicherheit ihrer Apple-ID und ihrer persönlichen Daten garantieren können. Dies schließt auch Fälle ein, in denen es etwa darum geht, früheren Partnern oder Freunden den Zugriff auf eigene Daten zu entziehen, nachdem man ihn zuvor eingeräumt hatte.

Apples Checkliste: Wie Nutzer ihre Apple-ID sichern können

Das Dokument verweist so unter anderem auf verschiedene Punkte, die Nutzer nach und nach kontrollieren können: So werden sie etwa aufgefordert, zu überprüfen, welche weiteren Geräte in der eigenen Apple-ID angemeldet sind. Sofern sich hier Geräte finden, die nicht angemeldet sein sollen, wird erklärt, wie diese zu entfernen sind. Nutzern wird auch empfohlen zu prüfen, ob ein zusätzlicher Fingerabdruck in Touch ID oder eine alternative Darstellung für Face ID im eigenen iPhone hinterlegt ist.

Zusätzliche installierte Profile bedeuten ebenfalls eine mögliche Kompromittierung des eigenen Geräts, zudem wird Nutzern empfohlen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Falls dies bereits der Fall ist, sollten Nutzer ihre hinterlegten Sicherheitsfaktoren prüfen. Zwar verrät das Dokument dem erfahrenen Nutzer nichts neues, eine Checkliste dieser Art ist aber dennoch nützlich, um potenzielle Verletzungen der eigenen Privatsphäre zu erkennen und sie abzustellen.

