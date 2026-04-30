BREAKING: Apple Quartalszahlen für Q2 sind da

Apple hat beeindruckende neue Zahlen vorgelegt und verzeichnet ein Umsatzplus von 17 %, womit das Unternehmen die Erwartungen der Analysten insgesamt übertreffen konnte. Besonders spannend: Es ist der erste Auftritt vor der Wall Street seit der historischen Ankündigung, dass Tim Cook als CEO zurücktreten wird.

Obwohl die iPhone-Umsätze dieses Mal leicht hinter den Prognosen zurückblieben, konnte Apple dies an anderer Stelle mehr als wettmachen: Das Dienstleistungsgeschäft (Services) glänzte mit Rekordwerten und war der Haupttreiber für die deutlich gestiegene Bruttomarge.

Allerdings hat die breitere Verfügbarkeit lokal lauffähiger KI-Modelle, speziell auch in für Apple Silicon optimierten Varianten, in den letzten drei Monaten die Mac-Verkäufe getrieben. Als Belastung erwies sich indes ein Mangel an Komponenten, der Apples Fertigung beeinträchtigt und etwas ausgebremst hat. In der Folge waren und sind bestimmte Gerätekonfigurationen bereits geraume Zeit nicht mehr oder nur mit immensen Wartezeiten erhältlich.

So hat Apple verdient

EPS: 2,01 US-Dollar (1,95 US-Dollar erwartet) — (1,65 US-Dollar 2025)

Umsatz: 111,18 Mrd. US-Dollar (109,66 Mrd. US-Dollar erwartet) — (95,36 Mrd. US-Dollar 2025)

iPhone-Umsatz: 56,99 Mrd. US-Dollar (57,21 Mrd. US-Dollar erwartet) — (46,84 Mrd. US-Dollar 2025)

Mac-Umsatz: 8,4 Mrd. US-Dollar (8,02 Mrd. US-Dollar erwartet) — (7,95 Mrd. US-Dollar 2025)

iPad-Umsatz: 6,91 Mrd. US-Dollar (6,66 Mrd. US-Dollar erwartet) — (6,4 Mrd. US-Dollar 2025)

Wearables, Home und Accessoires: 7,9 Mrd. US-Dollar (7,7 Mrd. US-Dollar erwartet) — (7,52 Mrd. US-Dollar 2025)

Dienstleistungsumsatz: 30,98 Mrd. US-Dollar (30,39 Mrd. US-Dollar erwartet) — (26,65 Mrd. US-Dollar 2025)

Bruttomarge: 49,3 % (48,4 % erwartet) — (41,

Nachfolgend nun die Zahlen von Apple für das zweite Fiskalquartal.

Im Anschluss stellen sich Tim Cook und sein Finanzchef wie üblich den Fragen der Analysten.

Er wird wie üblich auf Apples Investorenseiten gestreamt.