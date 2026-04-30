Philips Hue rollt mit der App-Aktualisierung 5.66.0 SpatialAware aus

Philips Hue hatte zur vergangenen IFA 2025 nicht nur Hardware-Neuerungen im Gepäck. Auch aufseiten der Software hatte man mit SpatialAware eine interessante Ankündigung parat. Eigentlich sollte es schon kurz nach dem Jahreswechsel so weit sein, doch es gab einige Verzögerungen. Nun aber schreitet Signify zur Tat und gibt diese Funktion ganz offiziell für alle Kunden frei.

Hue-App 5.66.0 rollt SpatialAware aus

Mit „SpatialAware“ führt Philips Hue für Nutzer der Hue Bridge Pro eine neue Funktion ein, die Beleuchtung erstmals räumlich erfasst und dynamisch anpasst. Über die Smartphone-Kamera wird Raum für Raum eine sogenannte SpatialMap erstellt, indem Nutzer ihre Lichtquellen scannen und deren genaue Position im Raum erfassen. Auf dieser Basis passt die App kompatible Lichtszenen automatisch an die reale Anordnung der Lampen an. Das sorgt für deutlich natürlichere und immersivere Lichtverläufe und Farbwechsel. Bereits rund die Hälfte der Szenen aus der Hue-Galerie wurde dafür entsprechend optimiert. Eine integrierte Vorschau gibt zudem einen direkten Vergleich zwischen der klassischen und der neuen Darstellung mit „SpatialAware“. Doch das ist nicht die einzige Neuerung, die mit diesem Update ausgerollt wird. Anbei einmal die Release-Notes:

Wir stellen Hue SpatialAware für Bridge Pro vor. Scannen Sie Ihren Raum und lassen Sie die App Szenen aus der Szenen-Galerie intelligent im Raum verteilen, um ein natürlicheres und intensiveres Erlebnis zu schaffen. Die Hälfte der Szenen wurde bereits für SpatialAware überarbeitet, und Sie haben die Möglichkeit, während der Vorschau zwischen dem räumlichen und dem klassischen Modus zu wechseln.

Wenn nun jemand an der Hue-Video-Türklingel klingelt, können Sie einen simulierten Videoanruf erhalten, darauf reagieren und nachsehen, wer vor Ihrer Tür steht.

Sie können nun voraufgezeichnete Antworten auswählen, die automatisch abgespielt werden, wenn Sie die Tür nicht öffnen können.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS-App-Store geladen werden.

-> Hue-App im App Store