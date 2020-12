Home Apple Apple Car: Abenteuerliche Ausblicke sehen Start nächstes Jahr

Apple Car: Abenteuerliche Ausblicke sehen Start nächstes Jahr

Rollt das Apple Car schon nächstes Jahr über unsere Straßen? Erneut tauchen etwas abenteuerliche Spekulationen zu einem Auto von Apple auf, nachdem das Thema in der Gerüchteküche längere Zeit nicht mehr aufgegriffen worden war.

Apples Entwicklungen rund um das Apple Car sind dem Zeitplan weit voraus, heißt es aktuell in Berichten taiwanischer Medien. Das allein ist schon bemerkenswert, werden Zeitpläne bei Apple und anderswo doch zumeist eher in die andere Richtung korrigiert. Das Apple Car werde schon im dritten Quartal kommenden Jahres vorgestellt, heißt es in dem Bericht.

Im zweiten Quartal 2021 werde die Massenproduktion zentraler Komponenten anlaufen, schreibt die Economic Daily News und stützt sich dabei auf angebliche Aussagen eines leitenden Managers eines großen taiwanischen Zulieferers.

Dutzende Prototypen von Apple getestet

Apple sei dem eigenen Zeitplan um rund zwei Jahre voraus, heißt es. Zuvor seien dutzende Prototypen auf den Straßen getestet worden. Immerhin dies ist wohl zutreffend. Tatsächlich sind verschiedene Varianten eines Apple-SUV in den letzten Jahren immer wieder über kalifornische Straßen gefahren. Apple hat bei der kalifornischen Verkehrsbehörde eine Erlaubnis für die Fahrt mit autonomen Fahrzeugen beantragt und erhalten, woraus sich allerdings nicht schließen lässt, ob man auch wirklich plant, ein selbstfahrendes Auto einzuführen. Einzig Aussagen von Tim Cook, der vor Jahren einmal nebulös von aufregenden Entwicklungen im Bereich autonomer Systeme sprach, ist ein Hinweis darauf, dass Apple zumindest Pläne in dem Bereich hat. Vor kurzem waren bereits Gerüchte um das Apple Car aufgetaucht, ebenfalls aus Taiwan, sie hatten allerdings einen deutlich realistischeren Zeitplan eines Starts um das Jahr 2025 herum skizziert, Apfelpage.de berichtete.

Seit kurzem leitet Apples AI-Chefstratege persönlich das Project Titan, was dies in Hinblick auf die Priorität des Projekts bedeutet, ist nicht klar. Skeptisch zu betrachten ist der neue Bericht aus Taiwan auch mit Blick auf die Treffsicherheit der Zeitung: Die Economic Daily News lag bei Prognosen zu neuen Apple-Produkten bereits mehrfach deutlich daneben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!