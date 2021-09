Home Daybreak Apple Apfelpage.de und seine Leserkommentare | Apple und seine Lobbyarbeit | Apple Watch-Health-Features sind schwierig – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple strebt danach, seine Interessen zu wahren und das bedeutet auch, politischen Einfluss auszuüben. Dies geschieht unter anderem im Rahmen von Lobbyarbeit, wir haben gestern darüber berichtet. Außerdem war der Tag von kontroversen Impfthemen geprägt.

An dieser Stelle sei das kurz angemerkt, auch wenn ich das vielleicht in Zukunft noch einmal aufgreifen muss: Wir haben zuletzt entschieden, Kommentare zu bestimmten politisch sensiblen Themen nicht oder nicht mehr vollständig zuzulassen. Konkret habe ich gestern entschieden, die Kommentare zu zwei Beiträgen zur Corona-Politik Apples nicht mehr zuzulassen. Der Hintergrund ist ganz einfach zu erklären: Während uns die persönliche oder politische Einstellung unserer Leser nicht interessiert, haben wir einerseits sicherzustellen, dass Leser nicht von anderen Lesern in unzumutbarer Weise beleidigt werden und andererseits, dass keine rechtlich unzulässigen Aussagen auf unseren Seiten zu lesen sind.

Wir begegnen dieser Anforderung, indem wir bei Bedarf – auch präventiv – die Kommentarfunktion zu Artikeln einschränken.

Niemand hier hat die zusätzliche Arbeitszeit, Diskussionen zu unserer Berichterstattung zu moderieren. Unsere Berichterstattung dient in der Hauptsache der Information und ist keine Startrampe für Diskussionen oder einen persönlichen Austausch. Dementsprechend werden wir auch weiterhin immer dann die Kommentarfunktion zu Beiträgen ausschalten, wenn zu erwarten steht, dass sich hier ein unzumutbarer Aufwand der Moderation von Kommentaren für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergibt.

Apple möchte viele Mitarbeiter geben Corona geimpft wissen

Einer dieser nicht mehr zu kommentierenden Beiträge greift Apples Wunsch auf, Mitarbeiter gegen Corona geimpft zu wissen, wir haben dies hier für euch zusammengefasst. Zuletzt wurde auch bekannt, dass Apple den Impfstatus der eigenen Beschäftigten ab September erfragen wird.

Die Apple Watch wird dieses Jahr keinen Blutdruck messen

Schade – aber die Apple Watch Series 7 wird keine Messungen des Blutdrucks vornehmen, das zumindest sagt Mark Gurman und der ist für gewöhnlich ziemlich gut über Apples Pläne informiert.

Zuletzt hatte es diesbezüglich einige teils auch überraschende Spekulationen gegeben.

Wann kommen denn neue Health-Features für die Apple Watch?

Blutdruck, Blutzucker, Körpertemperatur, das alles soll die Apple Watch einmal messen -nur wann? Alles nicht so einfach, heißt es aus gut informierten Kreisen. Apple möchte ja dies alles für Kunden bringen, wenn es nur nicht so schwierig wäre.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Wir fragen nach euren Erfahrungen mit der aktuellen Public Beta von macOS 12 Monterey und watchOS 8 Public Beta 8, Beide Updates werden in wenigen Wochen für alle Nutzer erwartet.

Apple Arcade erhält noch einige neue Exklusiv-Titel und so viel kann gesagt werden: Hier kommt echte App Store-Prominenz.

Bose hat eine Neuauflage seines erfolgreichsten ANC-Kopfhörers vorgestellt. Was der kann, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Damit darf ich euch einen entspannten Donnerstag wünschen, macht was draus.

