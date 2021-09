Home Apps Apple Arcade: Temple Run und Lego Star Wars Battle als neue Exklusivtitel angekündigt

Das Angebot an Spielen bei Apple Arcade wächst beständig und so langsam kommen auch wirkliche Knallertitel an. Nach den Zugängen im August gibt es für den September nun zwei weitere Highlights zu vermelden.

Temple Run und Lego Star Wars Battle

Temple Run ist unter iOS mittlerweile ein echter Klassiker und gehört zu den beliebtesten Jump`n`Run-Games auf dem iPhone. Mit der Integration in Apple Arcade wollen die Entwickler einen Anreiz bieten, indem der Endlos-Runner mit Rätsel-Elementen kombiniert wird. Temple Run soll ab dem 17. September 2021 bei Apple Arcade verfügbar sein.

Mit Lego Star Wars Battles (Affiliate-Link) gibt es Echtzeit-PvP-Gefechte, deren Handlungsorte durch die Lego Star Wars Serie inspiriert sind. Ihr Nutzer könnt dabei Charaktere, Truppen, Fahrzeuge und Raumschiffe sammeln und Upgraden und sich sowohl der Hellen als auch der Dunklen Seite verbunden zeigen. Das Spiel soll Ende September, genauer gesagt am 24.09, bei Apple Arcade verfügbar sein

Weitere Games angekündigt

Für September sind noch weitere Spiele als Neuzugänge angekündigt. Unter anderem dürfen sich Abonnenten auf Layton´s Mystery Journey+, MasterChefs: Let´s Cook und Zen Pinball Party freuen. Die hier genannten Titel erscheinen bei Apple Arcade alle innerhalb der ersten zwei Septemberwochen. Wir sind ehrlich, bei uns in der Redaktion ist Apple Arcade trotz rund 200 Titeln nach wie vor kein großes Thema und wir fühlen uns nicht so recht abgeholt.

