Kommt in Kürze tatsächlich der erste Mac mit einem Touchscreen? Einige Features im neuen macOS 27 sehen verdächtig nach einer Vorbereitung für eine Touch-Bedienung aus. Über diese Neuerung wird in der Gerüchteküche schon lange spekuliert, bislang legte man bei Apple stets großen Wert darauf, macOS und die Touch-basierten Systeme iOS und iPadOS vom Bedienansatz her nicht zu vermischen.

Mit macOS 27 Golden Gate 27 hat Apple eine Reihe neuer Funktionen vorgestellt, die Spekulationen über ein künftiges „MacBook Ultra“ weiter anheizen. Mehrere Neuerungen im Betriebssystem deuten darauf hin, dass Apple an einem MacBook mit Touchscreen und Dynamic Island arbeiten könnte.

Das bislang nur gerüchteweise gehandelte MacBook Ultra soll oberhalb der aktuellen MacBook-Pro-Reihe positioniert werden. Berichten zufolge plant Apple ein OLED-Display, Touch-Bedienung, eine Dynamic Island, ein dünneres Gehäuse sowie neue M6-Pro- und M6-Max-Prozessoren.

Hinweise auf macOS mit Touch-Unterstützung

Ein erster Hinweis findet sich in der überarbeiteten Sidecar-Funktion von macOS 27. Nutzer können auf einem als Zweitdisplay verwendeten iPad nun direkt mit dem Finger auf macOS-Elemente tippen und diese bedienen. Damit unterstützt Apple erstmals eine direkte Touch-Eingabe für macOS-Oberflächen. Beobachter sehen darin einen wichtigen Schritt in Richtung eines Macs mit Touchscreen.

Ein weiterer Hinweis ist die neue „Zum Aktualisieren nach unten ziehen“-Funktion. Die von iPhone und iPad bekannte Geste hält mit macOS 27 erstmals Einzug auf den Mac. In Anwendungen wie Safari, Mail, News, Podcasts oder Kalender können Inhalte künftig durch eine Wischbewegung nach unten aktualisiert werden. Auch diese Funktion gilt als deutlich sinnvoller auf Geräten mit Touch-Bedienung.

Für zusätzliche Spekulationen sorgt zudem die neue „Search or Ask“-Funktion, die auf der überarbeiteten Siri basiert. Das Suchfeld erscheint in einer dunklen, pillenförmigen Oberfläche, die optisch stark an die Dynamic Island aktueller iPhone-Modelle erinnert. Sollte Apple tatsächlich ein MacBook mit Dynamic Island planen, könnte die neue Suchoberfläche gezielt um diesen Bereich des Displays herum angeordnet werden.

Apple selbst hat bislang keinerlei Hinweise auf ein MacBook Ultra gegeben. Branchenberichten zufolge soll das Gerät jedoch Anfang 2027 auf den Markt kommen. Neben einem OLED-Bildschirm werden auch eine deutlich schlankere Bauweise und neue Interaktionsmöglichkeiten erwartet.

macOS Golden Gate 27 steht derzeit als Entwickler-Beta zur Verfügung. Eine öffentliche Testversion soll im Juli erscheinen, die finale Freigabe wird für den Herbst erwartet.