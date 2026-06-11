WhatsApp: Für diese iPhones könnte bald Schluss sein

WhatsApp ist hierzulande die meistgenutzte Messenger-App, die Liste der unterstützten Geräte ist daher relevant. Wie in jedem Jahr fallen Ende 2026 erneut einige iPhones aus dieser Aufreihung – werden sie nicht rechtzeitig upgedatet.

Das hat WhatsApp-Mutter Meta im Hilfebereich der Anwendung kommuniziert. Aktuell werden iPhones mit mindestens iOS 15.1 unterstützt. Ab dem 30. November 2026 wird iOS 15.5 vorausgesetzt.

iPhone 6s, 7 und SE 1 in Gefahr

Ein plötzliches Nicht-Unterstützen von WhatsApp droht in diesem Fall keinem iPhone. Für alle Geräte, die aktuell noch auf iOS 15.1 laufen ist ein Update auf iOS 15.5 möglich. Wer also ein

iPhone 6s oder iPhone 6s Plus

iPhone SE (erste Generation)

iPhone 7 oder iPhone 7 Plus

sowie die iPads Air 2 und mini 4

nutzt, sollte die Software bis Ende des Jahres mindestens auf Version 15.5 updaten. Andernfalls funktioniert der beliebte Messenger nicht mehr. Aktuell sind für die aufgelisteten Geräte iOS 15.8.8 und iPadOS 15.8.8 verfügbar. Ein Update wird auch aus Sicherheitsgründen empfohlen.

So sortiert Meta alte Geräte aus

Meta prüft jedes Jahr, welche Betriebssystem-Versionen noch unterstützt werden können. Das Unternehmen schreibt dazu:

„Geräte und Software werden immer wieder aktualisiert. Deshalb prüfen wir regelmäßig, welche Betriebssysteme wir unterstützen, und nehmen Änderungen vor.

Wir prüfen jedes Jahr, welche Geräte und Software veraltet sind und die wenigsten Benutzer*innen haben. Diese Geräte verfügen möglicherweise auch nicht über die neuesten Sicherheits-Updates oder ihnen fehlen Funktionen, die zum Ausführen von WhatsApp erforderlich sind.“

Das gleiche gilt übrigens auch für Android. Aktuell sind Geräte mit Android 5.0 sicher, ab dem 8. September wird mindestens Android 6 vorausgesetzt.