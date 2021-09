Home Betriebssystem In neuer Public Beta: Wie gut läuft macOS Monterey bei euch?

macOS Monterey liegt inzwischen auch in einer neuen Public Beta für freiwillige Tester vor: Schon einige Wochen vor dem Launch für alle Nutzer wird klar, dass dieser im Falle von macOS Monterey wohl etwas später erfolgen wird – Zeit für uns, einmal nach euren Erfahrungen mit der aktuellen Beta zu fragen.

Ein funktionierendes Arbeitsgerät ist wichtig – im Fall eines Mac noch mehr als bei iPhone oder iPad. Die neue Public Beta von macOS Monterey ist jetzt knapp 24 Stunden verfügbar, nachdem die macOS Monterey Developer Beta 6 für registrierte Entwickler schon zuvor verfügbar gemacht worden war.

macOS Monterey bringt unter anderem ein neues Design für Safari und die Kurzbefehle-App auf den Mac. Außerdem wird das Focus-Feature ebenfalls am Mac eingeführt. Mit Live Text können Nutzer den Text in Bildern erkennen und für die Nutzung in anderen Apps kopieren – auch am Intel-Mac, wie sich zwischenzeitlich gezeigt hat.

Wie läuft die aktuelle Beta von macOS Monterey?

Zuletzt ist der Beta-Zyklus von macOS Monterey etwas hinter das Tempo von iOS 15 und watchOS 8 zurückgefallen. Es deutet sich daher eine verzögerte Veröffentlichung von macOS Monterey an, was aber nicht zwangsläufig nachteilig sein muss: Gerade ein Computer sollte im Alltag nicht durch unausgereifte Software auffallen.

Wir wollen daher einmal ein Stimmungsbild erstellen: Wie gut oder schlecht läuft bei euch die aktuelle Public oder Developer Beta von macOS Monterey?

Beobachtet ihr noch gravierende Fehler und wenn ja, hat sich hier in den letzten Betas etwas getan? Eure Eindrücke sammeln wir unter diesem Artikel.

