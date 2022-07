Home Daybreak Apple AirPods Pro 2 ohne Health-Features? | MacBook Air für Windows-Laptops gefährlich | iPhone 14 pünktlich? – Daybreak Apple

AirPods Pro 2 ohne Health-Features? | MacBook Air für Windows-Laptops gefährlich | iPhone 14 pünktlich? – Daybreak Apple

Guten Morgen an diesem Mittwoch? Ein Launch-Datum für die AirPods Pro 2 rückt wohl immer näher, doch diese sollen wider Erwarten ohne Health-Funktionen kommen. Außerdem wird vermutet, dass das MacBook Air für Windows-Laptops gefährlich werden könnte und das iPhone 14 soll pünktlich bei Kunden ankommen. Die wichtigsten News zum Tagesstart.

Wohl keine Health-Funktionen für AirPods Pro 2

Wenn man der Gerüchteküche Glauben schenkt, sollen die AirPods Pro in naher Zukunft ihr erstes Update seit der Einführung bekommen. Im Zuge dessen wurde vermutet, dass die zweite Generation mit diversen Funktionen rund um die Überwachung der Gesundheit, wie etwa einer Pulsmessung, kommen soll. Auch war einmal von der Möglichkeit zur Messung der Körpertemperatur die Rede. Schlussendlich soll jetzt aber doch nichts davon kommen, wie Mark Gurman behauptet – bei solchen Features habe es sich nur um Experimente gehandelt. Demnach stellt sich nun also die Frage, mit welchen Neuerungen die AirPods Pro 2 überhaupt punkten werden.

Windows-Notebook-Hersteller fürchten sich vor dem MacBook Air

So wie es aktuell scheint, wird das auf der WWDC 2022 vorgestellte MacBook Air mit M2 im Laufe der kommenden zwei Wochen auf den Markt kommen. Das bereitet einigen Herstellern von Windows-Notebook im Preissegment bis 1500 Dollar Sorgen. Das MacBook Air sei durch seinen Preis dazu in der Lage, etablierte Modelle in diesem Bereich zu verdrängen, so die Hersteller. Der M2, die Kamera und das neue Design sollen vor allem potentielle Kunden ansprechen, die den Mac aufgrund seines Preises bisher nicht in Betracht zogen.

iPhone 14 soll doch pünktlich bei Kunden ankommen

Im September wird Apple in gewohnter Manier die iPhone-14-Serie vorstellen. Zuletzt gab es einige Behauptungen dazu, dass das Unternehmen die Bestellungen um 10 Prozent kürzen musste, was in längeren Lieferzeiten für den Endkunden resultieren würde. Der Analyst Ming-Chi Kuo gab auf Twitter jedoch Entwarnung, er sieht keine Hinweise auf ein Problem in der Fertigung. Diesem zufolge seien Änderungen der Bestellmenge in diesem Ausmaß vollkommen normal. Aufgrund der anhaltenden Halbleiterkrise kann es jedoch trotzdem passieren, dass einige Konfigurationen des Smartphones mit längeren Lieferzeiten kämpfen werden.

Darüber berichteten wir außerdem

„In with the Devil“ ab Freitag auf Apple TV+

Wenn euch die Serien ausgehen, könnt ihr einen Blick auf „In with the Devil“ werfen. Ab Freitag sind die ersten beiden Folgen der Crime-Serie auf TV+ zu sehen.

Huawei Tag als AirTag-Alternative für Huawei-Nutzer vorgestellt

Immer mehr Hersteller springen auf den Zug der Bluetooth-Tracker auf, wie jetzt auch Huawei mit dem Huawei Tag. Dieser ist dem AirTag in mehrerlei Hinsicht ziemlich ähnlich.

VR-Brillenmarkt zuletzt stark gewachsen

Schaut man sich den Markt der VR-Brillen an, merkt man, dass Verkäufe im letzten Quartal stark stiegen. Grund dafür ist der wohl bevorstehende Markteintritt von Apple. Wann dieser jedoch stattfindet, ist weiterhin offen.

Hiermit sind wir wieder am Ende unserer täglichen Zusammenfassung angelangt. Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!