AirPods Pro 2: Keine neuen Health-Funktionen erwartet

Apple wird den neuen AirPods Pro keine neuen Health-Features spendieren, diese wenig ermutigende Prognose stellte unlängst Mark Gurman. Damit stellt sich auch die Frage, mit welchen Neuerungen die kommenden AirPods Pro aufwarten können.

Apples AirPods Pro werden irgendwann in nächster Zeit ihr mutmaßliches Update bekommen – das erste Update seit ihrer Einführung. Für diese Neuerung war verschiedentlich mit Gesundheitsfunktionen spekuliert worden. So sollten die kommenden AirPods Pro etwa mit einer Funktionalität zur Erkennung der Pulsrate ausgestattet werden. Auch eine Körpertemperaturmessung, wie sie aktuell für die Apple Watch Series 8 erwartet wird, war für die AirPods Pro im Gespräch. Nichts davon wird kommen, sagt Mark Gurman von Bloomberg in seinem wöchentlich erscheinenden Newsletter.

Keine Health-Features für die AirPods Pro 2

Man habe bei Apple mit solcherart Features experimentiert, es sei aber nicht davon auszugehen, dass etwas in der Art in der nächsten Zeit eingeführt werden wird. Damit bleibt die Frage, welche Neuerungen die neuen AirPods Pro noch mitbringen können.

Möglich wäre etwa ein neues Design, wie das aussehen könnte, wurde vor kurzem geleakt, ein neues Case, das in das Wo ist-Netzwerk integriert ist und verbesserter Klang. Erstmals könnten die AirPods Pro mit einer Unterstützung für Lossless Audio daher kommen. Auch in dieser Richtung wurde zuvor bereits spekuliert.

Wann die AirPods Pro 2 erscheinen, ist weiter unklar. Denkbar wäre ein Launch irgendwann in der zweiten Jahreshälfte, möglicherweise im Rahmen einer September-Keynote. Wann das iPhone 14 erscheinen könnte, hatten wir in dieser Meldung berichtet.

