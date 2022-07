Home iCloud / Services „In with the Devil“ startet am Freitag auf Apple TV+

Taron Eggerton gehört mittlerweile zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods, was an seinen beeindruckenden Vorstellungen in Kingsmen und Rocketman liegt. Kein Wunder, dass sich Apple TV+ dessen Dienste sicherte. Die neue Thriller-Serie mit ihm in der Hauptrolle geht nun diesen Freitag an den Start.

Die Namensgebung ist etwas irritierend. Der ursprüngliche Arbeitstitel lautete Black Bird, unter diesem Namen wird die Serie in den USA auch an den Start gehen und darunter laufen diverse Werbeplakate. Das soll jedoch nichts am Inhalt der Serie ändern, den Apple TV+ wie folgt beschreibt:

„Inspiriert von tatsächlichen Ereignissen, als der High-School-Fußballheld und dekorierte Polizistensohn Jimmy Keene (Taron Egerton) zu 10 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt wird, hat er die Wahl seines Lebens – betreten Sie ein Hochsicherheitsgefängnis für den kriminell Verrückten und freunde sich mit dem mutmaßlichen Serienkiller an. Keene erkennt schnell, dass sein einziger Ausweg darin besteht, ein Geständnis zu entlocken und herauszufinden, wo die Leichen mehrerer junger Mädchen begraben sind, bevor Halls Appell durchgeht. Aber sagt dieser mutmaßliche Mörder die Wahrheit? Oder ist es nur eine weitere Geschichte von einem Serienlügner? Diese dramatische und fesselnde Geschichte untergräbt das Krimi-Genre, indem sie die Hilfe genau der Menschen in Anspruch nimmt, die hinter Gitter gebracht wurden, um seine Geheimnisse zu lösen.„

Erscheint am Freitag, dem 08. Juli 2022

Die beiden ersten Folgen der Staffel werden am Freitag, dem 08. Juli 2022 auf Apple TV+ debütieren. Die weiteren Folgen werden dann in einem wöchentlichen Turnus ausgestrahlt. Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist.

