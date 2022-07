Home Sonstiges Huawei Tag: AirTag-Alternative für Huawei-Nutzer startet in China

Besonders bei der Software von Huawei-Smartphones merkt man, dass sich der chinesische Konzern öfters einmal was bei Apple abschaut. Nun wurde der Huawei Tag vorgestellt, welcher dem AirTag teilweise ähnelt.

Mit dem AirTag brachte Apple ein kleines und praktisches Hilfsmittel zum leichteren Aufspüren von Alltagsgegenständen heraus. Entweder befindet sich ein Gegenstand in der Nähe und man aktiviert den Lautsprecher des daran angebrachten AirTags oder man sucht ihn über das „Wo ist?“-Netzwerk, an dem alle Apple-Geräte auf der ganzen Welt teilnehmen. Die ganze Idee dahinter ist nicht neu, doch Apple verbesserte sie mit den AirTags. Seit dem Release der AirTags sprangen auch andere Hersteller auf den Zug der Tracker auf – so wie jetzt auch Huawei.

Der neue Huawei Tag ist dem AirTag ist mehrerlei Hinsicht ähnlich. Werfen wir einen genaueren Blick darauf.

Huawei Tag: Features

Den Tag von Huawei könnte man auf den ersten Blick glatt mit dem AirTag verwechseln. Erst bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass dieser nicht komplett rund ist. Mit einer Dicke von nur 5,6 Millimetern ist dieser außerdem fast drei Millimeter dünner als die Konkurrenz von Apple. Zudem ist er nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt und wird von einer CR2032-Batterie angetrieben. Um einen Huawei Tag zu suchen, kann diesen entweder läuten lassen oder über Huaweis „Find“-Netzwerk lokalisieren. Außerdem wird ein Gerät mit Harmony OS 2.0 vorausgesetzt.

Der Huawei Tag ist ab dem 30. Juli in China für umgerechnet 15 Dollar zu haben. Ein Multipack mit vier Stück kostet umgerechnet 45 Dollar, während Apple für vier AirTags 119 Euro verlangt. Wann der Marktstart des neuen Trackers bei uns sein wird, ist nicht bekannt.

