AirPods Pro 2 Mittwoch? | iPhone 14 schon ohne SIM-Slot? | neues Smart Home-Gadget für die Heizung – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Kommen Mittwoch die neuen AirPods Pro? Angeblich stehen sie auf dem Plan für die Keynote. Sie sollen allerhand Neuerungen bringen, wobei allerdings ganz offen ist, wie viele davon wirklich zu sehen sein werden. – willkommen zum Überblick am Morgen, ich hoffe, ihr konntet das Wochenende zur Entspannung nutzen.

Die AirPods Pro 2sollen früher oder später ihr nächstes Update erhalten – das einzige Update, das es bis jetzt gäbe. Noch in diesem Jahr sollen neue AirPods Pro erscheinen, munkelt man. Nun könnte es ganz fix gehen: Schon am Mittwoch könnte Apple die AirPods Pro 2 vorstellen, hier dazu mehr.

Kommt das iPhone 14 schon ohne SIM-Slot?

Apple wird schon längere Zeit nachgesagt, im iPhone in Zukunft auf den Slot für die physische SIM zu verzichten, hier könnt ihr mehr dazu lesen. Dies wäre kein kleiner Schritt, könnte sich langfristig aber vorteilhaft für Verbraucher und Provider auswirken. Apple hat angeblich einen speziellen Fokus auf die eSIM gelegt. Außerdem soll der Akku im iPhone 14 noch einmal größer werden, das macht die Geräte zwar auch dicker und schwerer, aber mal ehrlich, wer könnte etwas dagegen haben? Hier dazu mehr.

Lenovo bringt eine AR-Brille

Viel wurde über Apples erstes Mixed Reality-Headset spekuliert. Auf dem Markt ist es noch nicht und das könnte auch noch eine ganze Weile dauern. Lenovo hat nun schon einmal vorgelegt, die aR-Brille der Smartphone- und Computerbauer ist allerdings einiges von dem entfernt, was wir von Apple erwarten, hier dazu mehr Details.

Aqara stellt ein neues Smart Home-Gadget vor

Heizen kann diesen Winter teuer werden, ob Smart Home-Produkte am Heizkörper hier wirklich helfen, kommt stark auf den persönlichen Umgang damit an. Wer allerdings auf diese Technik setzt, kann sich nun einmal ein neues Produkt von Aqara anschauen, hier lest ihr weitere Details dazu.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in einen noch einmal schön sonnigen Spätsommertag wünschen.

