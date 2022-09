Home Featured iPhone 14: Größere Akkus und Fokus auf eSIM?

Das iPhone 14 soll mit größeren Akkus kommen, was sicher von den meisten Nutzern begrüßt würde. Schon im letzten Jahr hatte Apple wieder auf mehr Kapazität in den Batterien gesetzt.

Apple möchte dem kommenden iPhone 14-Lineup abermals größere Batterien spendieren, davon geht Mark Gurman aus. In der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt der Redakteur von Bloomberg, ihm sei berichtet worden, Apple werde die Batterien im iPhone 14 wieder etwas größer ausfallen lassen.

Zudem könnten die Ränder des iPhone 14 Pro noch ein wenig schmaler ausfallen, so Gurman.

Schon im Juni waren erste Gerüchte über einen größeren Akku aufgetaucht. Damit würde Apple das zweite Jahr in Folge die Akkus größer werden lassen, was nach den deutlich unterdimensionierten Zellen im iPhone 12-Lineup aber auch dringend nötig war.

Apple legt Fokus auf die eSIM

Doch noch eine weitere Beobachtung kommunizierte Gurman kurz vor dem Event am kommenden Mittwoch. Apple lege den Fokus in Zukunft vermehrt auf die eSIM. Das Unternehmen werde die Provider ermutigen, verstärkt auf eSIM-Lösungen zu setzen, so Gurman.

Früher oder später werden einige Modelle ohne physische SIM-Slots erscheinen, ob das schon dieses Jahr der Fall sein wird, ist nicht klar.

Die eSIM ist ein digitales Profil, das eine SIM-Karte beinhaltet, die per Download auf das Smartphone gelangt. Hier lest ihr mehr über die in Deutschland verfügbaren eSIM-Tarife. Schon zuvor war erwartet worden, dass Apple diese Lösung in seinen kommenden iPhones vermehrt zum Einsatz bringt und die physischen SIM-Slots abschaffen könnte, hier lest ihr mehr dazu. Die eSIm wird im iPhone seit dem iPhone Xs unterstützt.

