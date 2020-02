Wegen Corona-Virus: Apple schließt alle Apple Stores und Büros in China

Apple hat in Reaktion auf den sich ausbreitenden Corona-Virus alle seine Retail Stores und auch die verschiedenen Firmenniederlassungen und Büros in Festlandchina einstweilen geschlossen. Die Schließung gilt vorerst bis zum 09. Februar.

Apple reagiert nun mit einer entschiedenen Maßnahme auf den sich in China immer rascher ausbreitenden Corona-Virus: Alle Apple Retail Stores und auch alle Apple-Büros und Standorte des Unternehmens werden vorerst geschlossen bleiben. Wie Apple gegenüber der Agentur Bloomberg erklärt hat, gilt die Schließung vorerst bis zum 09. Februar, allerdings ist eine Verlängerung der Auszeit durchaus möglich.

