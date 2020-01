Tim Cook kündigt Spenden für Behandlung von Coronavirus-Erkrankten an

Apple spendet Geld für die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in China, das erklärte Applechef Tim Cook am Wochenende auf Twitter. Apple gibt häufiger Geld zur Unterstützung bei Unglücken und Katastrophen.

Apple wird sich im Rahmen von Geldspenden in die Bekämpfung des neuen Coronavirus einbringen. Das Virus, das eine Lungenerkrankung auslöst, war ursprünglich in China ausgebrochen, inzwischen gibt es bestätigte Fälle nicht nur in weiteren asiatischen Ländern, sondern auch in Australien und Frankreich.

Die Zahl der Infizierten stieg zuletzt auf 2.700 Fälle, 80 Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung gestorben.

As people in China and around the world celebrate the Lunar New Year, we send our love and support to the many impacted by the Coronavirus. Apple will be donating to groups on the ground helping support all of those affected.

