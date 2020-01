Corona-Virus: Facebook löscht Fake News, TSMC spricht von normaler Produktion

Der Corona-Virus wirkt sich merkbar auf die Lieferketten in China aus, einige Zulieferbetriebe Apples haben bereits ihren Ausblick auf das erste Quartal 2020 leicht nach unten korrigiert. TSMC verweist indes auf normal laufende Produktion.

Das Corona-Virus breitet sich vor allem in China aus und derzeit sind die Auswirkungen auf Wirtschaft und Industrieproduktion durch das Virus beziehungsweise eher die Folgen der Maßnahmen zu dessen Bekämpfung noch nicht absehbar. Während Analysten von TF International Securities und Bloomberg-Experten mit einer deutlichen Beeinträchtigung der Lieferketten Apples rechneten, die sich auf die Produktion des iPhone 9 und der AirPods auswirken könnte, sind die großen Zulieferer um eine beruhigende Darstellung der Lage bemüht. Vor einigen Tagen hatte zunächst Foxconn erklärt, man rechne nicht mit einer verminderten Produktion.

Auch TSMC sieht Fertigung nicht beeinträchtigt

Nun hat auch TSMC, der weltweit größte Halbleiterfertiger und Apples Prozessorlieferant erklärt, die eigenen Fabriken laufen ohne Beeinträchtigungen und die Produktion sei nicht verlangsamt, wie die Digitimes in Taiwan schreibt. Auch der Zulieferer UMC gab an, nicht von Lieferverzögerungen auszugehen. Beide Unternehmen betreiben Fabriken in den am meisten von dem Corona-Virus betroffenen Regionen. Während TSMC und UMC optimistisch sind, haben weitere Zulieferer ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen für Q1 2020 um 5-10% reduziert.

Unterdessen hat Facebook damit begonnen, Hunderttausende Beiträge mit Fake News von der Plattform zu löschen, die sich mit dem Corona-Virus befassen. In diesen Beiträgen, die Klickzahlengetriebene Panikmache betreiben, werden viele Varianten von Verschwörungstheorien verbreitet, in denen eine gefährliche Mischung aus Fakten und Fiktion um den Virus enthalten sind. Danach handle es sich bei diesem neuen Stamm der Corona-Viren um ein aus dem Biolabor fieser Finsterlinge entwichenes Mordinstrument.

