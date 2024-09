Home Betriebssystem watchOS 11 ist da: Ein Update für bessere Gesundheit und Trainings

Apple hat heute Abend auch watchOS 11 für alle Nutzer einer Apple Watch veröffentlicht. Dieses Update bringt Verbesserungen für die Fitness- und Gesundheitsfunktionen sowie neue Modi fürs Training.

Apple hat heute Abend auch die Aktualisierung auf watchOS 11 für alle Nutzer vorgelegt. Dieses Update kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Um mit dem Update beginnen zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, zu wenigstens 50% geladen sein und mit dem selben WLAN verbunden bleiben, wie das gekoppelte iPhone, das zudem bereits iOS 18 installiert haben muss.

Neuerungen für Sport- und Gesundheitsfeatures

Apple bewirbt watchOS 11 als großen Schritt hin zu effektiveren Fitnessfunktionen. Ein Auszug aus den Neuerungen:

Besser anpassbar als je zuvor

Jetzt kannst du die Ziele deiner Aktivitätsringe für jeden Tag der Woche einstellen. Das gibt dir Motivation genau dann, wenn du sie brauchst.

Im Übersicht Tab der Fitness App auf dem iPhone kannst du Mess­werte hinzufügen, verschieben oder entfernen, damit du die wichtigsten Dinge immer im Blick hast. Dort findest du auch neue Messwerte für Laufen, Radfahren, Schwimmen und mehr.

Die Vitalzeichen App legt einen Norm­bereich für jeden deiner Gesundheits­messwerte fest, die während des Schlafs erfasst werden. So kannst du immer auf einen Blick sehen, wie deine Werte im Vergleich einzuordnen sind.

Liegen mehrere Messwerte außerhalb deines typischen Bereichs, erhältst du eine Benach­richtigung – zusammen mit Faktoren, die eine Rolle spielen können, wie Medikamente, Höhenlage, Alkohol oder Krankheit. Damit du weißt, wann du deinem Körper mehr Aufmerk­samkeit schenken solltest.

Mit dem Feature „Trainings­belastung“ siehst du, wie sich die Intensität deiner Workouts im Laufe der Zeit auf deinen Körper auswirken kann. Das lässt dich fundierte Entscheidungen darüber treffen, wie und wann du dein Training anpassen kannst – insbesondere dann, wenn du auf ein großes Ziel hintrainierst. Und deine nächtlichen Vitalwerte geben dir zusätzliche Einblicke. Überprüfen kannst du deine Trainings­belastung in der Aktivitätsapp.

Trainingsbelastung vergleicht die Intensität und Dauer deiner Workouts der letzten sieben Tage mit dem, was du in den vorherigen 28 Tagen geleistet hast. Dann wird deine aktuelle Belastung auf einer Skala von „Deutlich darunter“ bis „Deutlich darüber“ bewertet. So kannst du die relative Beanspruchung deines Körpers besser verstehen und entscheiden, ob sie nachhaltig ist.

Weitere Details zu den Neuerungen finden sich bei Apple.

