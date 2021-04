Home Daybreak Apple Was kommt auf dem Apple-Event? | Wer baut das Apple Car? | Was sollte auf Apple TV+ laufen? – Daybreak Apple

Guten Morgen alle zusammen! N endlich! Das ewige Warten hat ein Ende: Nun ist zumindest eine Sache klar, nämlich der Termin, an dem das Apple-Event stattfindet. An diesem Tag werden wir wohl ziemlich sicher das iPad Pro 2021 sehen – und was noch? Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird sein Event – sein erstes Event im Jahr 2021 – am 20. April abhalten, also am kommenden Dienstag, das hat das Unternehmen gestern endlich mitgeteilt. Zuvor wollte das Warten überhaupt kein Ende nehmen: Der März verstrich, ohne dass etwas aus Cupertino zu hören war und fast sah es auch schon so aus, als würde es ebenfalls im April nichts werden, nun zumindest steht der Termin. Und was sehen wir da?

Was kommt am kommenden Dienstag?

Zumindest dürfte Apple das iPad Pro 2021 vorstellen, das ist wohl als ziemlich sicher anzusehen. Daneben könnten noch die AirTags präsentiert werden, auch auf dieses Gadget warten wir schon lange, wobei das eigentlich so nicht ganz korrekt ist: Wir warten darauf, weil die Gerüchteküche sie uns angekündigt hat, Apple selbst sprach hierzu bislang noch nichts. Angeblich sollen die AirTags 39 Dollar das Stück kosten.

Und dann ist da noch ein neues Apple TV, das ebenfalls anstehen soll. Hier ist wohl eine neue Fernbedienung und ein neuer Prozessor an der Reihe, wird zumindest vermutet.

Wer baut das Apple Car?

Es wurde eine Weile ruhig um Apples Pläne für ein eigenes Auto: Nun ist das Thema wieder heiß. Grund dafür sind Berichte aus Südkorea, wonach Apple zwei potenzielle Partner für die Fertigung gefunden haben soll, die hierfür ein neues Gemeinschaftsunternehmen gründen sollen, mehr dazu hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Wir hatten es eingangs schon vom iPad Pro: Damit die neue Generation pünktlich in die Regale kommt, hat nun offenbar einer von Apples Fertigern die Produktion hochgefahren. Ob das reichen wird, ist fraglich, früheren Einschätzungen nach entsteht nämlich aktuell ein Flaschenhals bei der Produktion des iPad Pro.

WhatsApp soll keine Daten an Facebook liefern dürfen.

Das kommt mal wieder vom Hamburger Datenschutzbeauftragten, wieder will sich der tüchtige Mann mit Weltkonzernen messen und nutzt hierfür das europäische Datenschutzrecht der DSGVO, hier lest ihr weitere Details.

Sollte Apple TV+ mehr Spielfilme bringen?

Angeblich soll Apple TV+ für die Zukunft mehr auf Spielfilme und weniger auf Serien setzen. Das mag den Kritiken der Branche gefallen, aber gefällt es auch den Zuschauern? Einigen zumindest offenbar schon, wie sich anhand eurer Einlassungen zum Thema zeigt.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und euch einen schönen und entspannten Mittwoch wünschen.

