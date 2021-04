Home Apple Apples technischer Koordinator der Retail-Sparte verlässt den Konzern nach zehn Jahren

Apples Chef der technischen Koordinierung der Retail-Sparte verlässt das Unternehmen: Diogo Rau hatte zehn Jahre für den iPhone-Konzern gearbeitet und entscheidend zum Aufbau der modernen Apple Retail Stores auf der ganzen Welt beigetragen. Ab Mai wendet er sich neuen Aufgaben zu.

Apple verabschiedet sich von seinem leitenden Manager für die technischen Abläufe des Retail-Geschäfts: Diogo Rau wird das Unternehmen in Bälde verlassen. Der Manager hatte seinen Abschied von Apple auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn erklärt. In seinen Ausführungen hob er hervor, es sei ein Privileg gewesen, für Apple tätig zu sein. Mit den eigenen Retail Stores habe das Unternehmen mit dazu beigetragen, Standards im Einzelhandel zu setzen.

Diogo Rau verlässt Apple nach zehn Jahren für neue Aufgaben

Diogo Rau war im April 2011 zu Apple gekommen. Er begleitete in den folgenden Jahren die Entwicklung von Apples Retail-Standorten von reinen Verkaufsgeschäften, hin zu einem Community-zentrierten Ort, einer Ausrichtung, der allerdings zuletzt durch die Corona-Pandemie einstweilen die Grundlage entzogen wurde. Darüber hinaus half Diogo Rau entschieden dabei mit, das digitale Einkaufserlebnis im Apple Online Store und in der Apple Store-App zu entwickeln und war bei Einführungen weiterer Neuerungen in Apples Retail-Sgment seit 2011 beteiligt.

Rau wird in Zukunft für Lilly arbeiten, welche Aufgaben er dort konkret ab Mai übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

