AirTags sollen 39 Dollar kosten und demnächst starten

Apples AirTags sollen etwas größer ausfallen als ein Tile-Tag, aber etwas kleiner als die Modelle von Samsung. Zudem ist der Preis wohl nicht so erschreckend, wie im Vorfeld zeitweise vermutet. Ein Launch dürfte näher rücken – so oder so.

In nächster Zeit erwarten wir neben einem neuen iPad Pro auch noch Apples AirTags. Mancher wird sich noch erinnern, das sind diese Gadgets, die dabei helfen sollen, verlorene oder verlegte Dinge wiederzufinden. Samsung hat einen vergleichbaren Tag bereits am Markt, die AirTags sollen etwas kleiner ausfallen als diese.

Apples AirTags sollen in den Abmessungen 32x32x9 mm kommen, damit würden sie etwas kleiner sein als die Samsung-Tags, aber etwas größer als die Anhänger von Tile, Apples bisher größtem Konkurrenten eines noch nicht eingeführten Produkts.

In einer anderen Hinsicht gibt es allerdings wohl Anlass zur Hoffnung.

Die AirTags sind nicht überteuert

Wie der Leaker Max Weinbach unter anderem im jüngsten Leak-Video erklärt, werde Apple die AirTags zu einem Preis von 39 Dollar anbieten. Die Tags von Samsung sind zehn Dollar günstiger zu haben. Damit können Kunden allerdings durchaus eine Reihe von Gegenständen mit den AirTags versehen, sofern sich erweist, dass sie ihr Geld wert sind.

Wann die AirTags kommen, ist nach wie vor völlig unklar. Ziemlich wahrscheinlich ist ein demnächst bevorstehender Start, zumal Apple auch schon die Wo ist-App für die Verwaltung der AirTags vorbereitet hat, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Apple dürfte die AirTags nicht per Pressemitteilung einführen, eine Art von Präsentation wird erwartet, wenn auch der Rahmen noch immer unklar ist.

