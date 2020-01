Warum iPhone-12-Gerüchte langweilen | Touchscreen-MacBook sinnvoll? – Apfelplausch 128

Das iPhone 12 kommt mit 3D-Bildern und das iPad Pro bekommt 5G und das Pro Display XDR kommt nicht so großartig an, wie erwartet, zumindest bei Lukas. Das sind ein paar unserer Themen am heutigen Montag – herzlich willkommen zum Apfelplausch 128.

Die Episode beginnen wir heute wie üblich wieder mit Mails und Social Media-Postings und wir haben seit längerem auch wieder einmal einen Audiokommentar erhalten. Die meisten Zuschriften drehen sich um den Mac.

Exklusiv für Apfelplausch Hörer: BLINKIST Premium günstiger

Die App fasst euch bekannte Bücher und Bestseller in nur 15 Minuten zusammen und stellt sie als Hörbuch oder zum Lesen bereit. Und ihr als Apfelplausch Hörer bekommt satte 25% Rabatt auf das ganze erste Jahr BLINKIST Premium unter diesem Link:

Vielen Dank an BLINKIST für die Unterstützung des Apfelplausch.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:03:05: Hörerpost: iMac bei den Hörern, iPad-Pro-Apps, Apple Cash vor Launch bei uns?

Hörerpost: iMac bei den Hörern, iPad-Pro-Apps, Apple Cash vor Launch bei uns? 00:25:05: Thema MacBook: Kommt ein Batteriesparmodus + Power-Modus in macOS? | Apple patentiert Touchscreen-MacBook

Thema MacBook: Kommt ein Batteriesparmodus + Power-Modus in macOS? | Apple patentiert Touchscreen-MacBook 00:51:00: UNSER SPONSOR: BLINKIST. (Apfelplausch Rabatt holen)

UNSER SPONSOR: BLINKIST. (Apfelplausch Rabatt holen) 00:54:20: iPhone 2020 Gerüchte: iPhone-12-Modelle verwirren mittlerweile, Hoffnung auf neue Features lebt noch

Apfelplausch auf Patreon unterstützen

Ihr hört den Apfelplausch gerne und wollt uns ein bisschen unterstützen? Das würde uns unglaublich freuen…

-> Apfelplausch auf Patreon unterstützen

Viele Mac-Themen

Sodann geht es mit den Themen der Woche los und da konzentrieren wir uns zunächst weiterhin ziemlich lange auf den Mac: Lukas berichtet von einem Ausflug in den Apple Store und beschreibt ein interessantes Apple-Patent für einen Touchscreen.Mac. Weiterhin sprechen wir über ein neues MacBook, das Apple in ein paar Monaten bringen könnte und über theoretische Features für mehr beziehungsweise weniger Power am MacBook, beides sehr interessant.

iPhone 12,- und iPhone 9-Gerüchte

Anschließend wenden wir uns dem iPhone zu: Wir sprechen über Gerüchte um mehr Arbeitsspeicher,besseres Face ID am iPhone 12 und mehr Kamera-Kompetenz, vor allem im 3D-Bereich und greifen auch noch ein etwas seltsames Gerücht aus Japan auf.

Auch das iPad Pro bekommt 5G, vielleicht schon bald, darüber sprechen wir ganz am Schluss.

Podcast direkt anhören

-> Apfelplausch auf Patreon unterstützen

Ihr findet uns hier auf Social Media und auf Patreon:

Ihr wollt im Apfelplausch sein?

Dann schreibt uns eure Meinungen, Einschätzungen, Themen, Erfahrungen und Vorschläge. Wir lesen sie gerne vor und antworten auf jede Zuschrift!

Viel Spaß beim Zuhören!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!