Patent erwähnt Touchscreen-MacBook: Würde euch sowas interessieren?

Obwohl Apple-Executives immer wieder betonen, dass man nicht daran interessiert sei, die MacBook-Displays mit einer Touchempfindlichkeit auszustatten, taucht die Möglichkeit in einem neuen Apple-Patent auf.

In dieser Anmeldung namens „Cross Device Interactions“ geht es offensichtlich um die Interaktion des Users mit mehreren Geräten sowie die Verbindung zwischen MacBooks und iPhones in dieser Angelegenheit. Weiters dreht sich das Patent darum, wie die Inhalte auf beiden Bildschirmen in Verbindung stehen und, wie man mit jenem des MacBooks effizient interagieren kann. Für uns ist vor allem letzteres spannend.

Im Patent wird ein Laptop mit Display „5012“ gezeigt. Darunter stehen unter anderen folgende Zeilen:

„In some embodiments, display 5012 is also a touch-sensitive display,“ it says. „In one or more of such embodiments, the user optionally performs a variety of finger inputs over display 5012 to enter user inputs via display 5012.“