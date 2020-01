Dem MacBook einheizen: Neuer Pro-Modus in Catalina soll Performance steigern

Pro-Nutzer könnten ihrem Mac bald mehr Leistung entlocken als er von sich aus hergibt. In macOS Catalina sind nun Hinweise auf einen neuen Pro-Modus aufgetaucht, der eine bessere Performance erlaubt, indem die Maschine stärker ausgelastet wird.

Apple könnte demnächst mit einer neuen Funktion speziell professionellen Anwendern erlauben, aus ihren Macs noch ein wenig mehr herauszuholen. Unlängst sind in der aktuellen Beta von macOS Catalina 10.15.3 Hinweise aufgetaucht, die einen sogenannten Pro-Modus andeuten. Wird dieser Modus aktiviert, sollen Apps schneller laufen und die allgemeine Performance steigen.

Pro-Modus funktioniert nur auf neueren MacBooks

Ist der Pro-Modus aktiviert, kann sich die Batterielaufzeit deutlich verkürzen und die Lüfter können lauter werden, da sie sich dann deutlich schneller drehen. Dies soll dafür sorgen, dass die interne Kühlung ausreichend gewährleistet ist und keine Drosselung aufgrund von Überhitzung erfolgt, mit der MacBooks früher schon zu kämpfen hatten. Der Pro-Modus erinnert entfernt an den Turbo-Modus früherer Intel-Prozessoren, mit dem sich die Taktfrequenz per Knopfdruck um einige Dutzend MHz anheben ließ. Am Mac wird dieser Modus laut der Funde in der Beta von macOS direkt in das Powermanagement von macOS eingreifen.

Er kann zwar vom Nutzer manuell aktiviert werden, deaktiviert sich aber am nächsten Tag automatisch wieder. Der neue Pro-Modus steht allerdings wohl nur in MacBooks ab dem letztes Jahr vorgestellten MacBook Pro 16 Zoll zur Verfügung, dies ist dem überarbeiteten Kühlsystem des neuen MacBooks geschuldet, das solche Manöver überhaupt erst zulässt In welcher macOS-Version der Pro-Modus, der nur für portable Macs kommen soll, aktiviert wird, ist noch nicht bekannt.

