Wann kommt das Apple Car? | iPhone 12 auch 2021 gefragt | Ted Lasso hat nach drei Staffeln ausgespielt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Schon spannend. Jahrelang war es kein Thema mehr, nun vergeht fast kein Tag mehr, an dem wir nicht über ein mögliches Apple Car reden. Heute ist ein Auto von Apple daher auch Top-Thema am Morgen. Die Skepsis ist den meisten von euch noch deutlich anzumerken, die Märkte scheinen sich aber schon in die Vorstellung eines Apple Car zu verlieben.

Wer hätte noch an ein Apple Car geglaubt? Ich zumindest finde die Vorstellung, Apple könne irgendwann ein eigenes Auto vorstellen, noch immer ziemlich unvorstellbar, aber die Gerüchte diesbezüglich häufen sich zuletzt wieder. Gestern berichteten wir über Aussagen ungenannter Quellen, wonach die Batterie des Apple Car eine echte Revolution sein soll.

Zuvor wurde über einen möglichen Start bereits nächstes Jahr spekuliert, so oder so, das Thema gewinnt wieder an Schwung. Dazu passt auch diese wilde Geschichte, wonach Teslachef Elon Musk gerne an Apple verkauft hätte. Wie wir inzwischen wissen, kam es nie dazu. Aber in der Apple Car-Thematik ist wieder Musik drin.

Das iPhone 12 startet wohl auch stark ins nächste Jahr

Vor kurzem zeigte sich bereits, dass das iPhone 12 der weltweiten Verbreitung von 5G offenbar einen kräftigen Schub gegeben hat. Auch im neuen Jahr werden die Verkaufszahlen des aktuellen Modells wohl weiter stark bleiben und die des Vorjahreszeitraums übertreffen, das zeigen aktuelle Schätzungen von Analysten, über die ihr hier mehr lesen könnt.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Der Verbrenner muss über kurz oder lang von den Straßen verschwinden, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Doch wie der Weg dahin aussieht, das ist aktuell noch heftig umstritten. Der Aufsichtsratschef von Bosch Franz Fehrenbach wirft der europäischen Politik nun vor, das E-Auto politisch zu fördern, ohne dass es überzeugende Argumente dafür gibt. Diese Politik schade letztlich dem Klimaschutz, da die Autos häufig nicht mit grünem Strom geladen werden. Nun ist Bosch ein großer Zulieferer der Autoindustrie, allerdings wird der breit aufgestellte Konzern die E-Transformation wohl mitmachen können, anders als viele deutlich spezialisiertere Unternehmen, die sich entweder innerhalb der nächsten zehn Jahre radikal neu erfinden müssen, oder untergehen.

macOS präsentiert: Neue Probleme!

Das jüngste Update für macOS Big Sur auf Version 11.1 hat neue Probleme eingeführt. Nutzer klagen jetzt über Einschränkungen bei der Arbeit mit externen Bildschirmen und dem Zugriff auf die geschützten Systemeinstellungen, mehr dazu lest ihr hier.

Pixelmator hat etwas dazu gelernt.

Das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max kann RAW-Dateien aufnehmen, ProRAW nennt Apple das. Die Foto-Software Pixelmator kann nun auch mit diesen Dateien umgehen, mehr dazu hier.

nach drei Staffeln hat es sich ausgespielt.

Der Publikumsliebling im Katalog von Apple TV+ wird wohl nach drei Staffeln abtreten. Wie die Macher erklärten, werde die Geschichte um den unverzagten Fußballtrainer wohl in nicht mehr als drei Staffeln erzählt werden, eine vierte Staffel sei nur unter unwahrscheinlichen Voraussetzungen denkbar, mehr dazu hier.

Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Start in den Tag, lasst euch nicht ärgern und ärgert einander nicht.

