Elon Musk: Wollte Tesla an Apple verkaufen, Tim Cook lehnte Meeting ab

Elon Musk hat auf Twitter vor einigen Minuten bestätigt, dass er Tesla an Apple verkaufen wollte. Er hätte Tim Cook dafür kontaktiert, dieser sei jedoch nicht einmal an einem Treffen interessiert gewesen.

Musk stellte sich damals ein Zehntel des Marktpreises von Tesla vor, was in etwa 60 Milliarden US-Dollar entspricht. Für heutige Verhältnisse hätte Apple damit den Deal des Jahrzehnts gemacht. Wann genau Musk den Apple-Chef treffen wollte, verriet er nicht. Es sei jedoch zur schlimmsten Zeit der Model-3-Einführung gewesen, als Tesla für manche Analysten knapp vor dem Bankrott stand.

Diese Nachricht streute Musk am Rande seiner Kommentare zu den Apple-Car-Gerüchten auf Twitter. Der Tesla CEO zeigte sich wenig überrascht, dass Apple an einem Auto arbeite, jedoch wunderte er sich über die technischen Details der Gerüchte. Tesla würde bereits einige der Technologien nutzen, die Apple angeblich 2025 auf den Markt bringen wolle.

Dann gab er zu verstehen:

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020