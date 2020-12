Home Apple „Ted Lasso“: Nach dritter Staffel soll Schluss sein

„Ted Lasso“ wird wohl keine vierte Staffel bekommen, das hat nun einer der Macher der Serie durchblicken lassen. Erst kürzlich war die Produktion einer dritten Staffel bestätigt worden, was unter den Fans der Serie einige Begeisterung ausgelöst hatte.

Auf Apple TV+ wird es wohl keine dritte Staffel von „Ted Lasso“ geben, das sagte unlängst Bill Lawrence. Er ist einer der Macher der Serie, die auf Apples Streamingdienst überraschend erfolgreich wurde. In der Serie übernimmt der Football-Trainer Ted Lasso aus den USA eine britische Profifußballmannschaft. Von Fußball hat der Mann zwar keine Ahnung, das lässt ihn aber nie seine geradezu übersprudelnde Zuversicht verlieren. In der Folge entwickeln sich eine Reihe von Intrigen und Verstrickungen im Umfeld des angeschlagenen Fußballclubs. Die zweite Staffel war bereits unmittelbar nach Start der Ausstrahlung bestellt worden, erst vor kurzem wurde dann bekannt, dass Apple auch noch eine dritte Staffel in Auftrag gegeben hatte, Apfelpage.de berichtete.

Nach der dritten Staffel ist Schluss

Weiter wird die Serie aber nicht fortgesetzt, das sagte nun Macher Bill Lawrence. „Ted Lasso“ sei eine Serie, die mit drei Staffeln auskommt. Die Geschichte werde in drei Staffeln erzählt, diese Serie stehe nicht unter einem Druck, fortgesetzt zu werden, wie es etwa bei anderen Produktionen der Fall sei, er nannte hier die populäre Produktion „The Mandalorian“, die bei Disney+ läuft. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel starten wohl Anfang Januar im London, der Start auf Apple TV+ kann dann für Ende 2021 oder Anfang 2022 erwartet werden.

