Vorwurf: Content-Klau für die KI | schräge Apple-Werbung? | alte macOS-Lücke gestopft – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Sich ein großes KI-Modell zu halten, ist schon eine Aufgabe. ChatGPT sind unersättlich, wenn es um Daten geht. Das müssen sie auch sein, wenn sie hilfreich sein sollen. Doch, woher nehmen, wenn nicht Stehelen? Apple und Co. haben für sich zumindest in Teilen eine Antwort gefunden.

Die Diskussion ist nicht neu und sie nimmt neuerlich Fahrt auf: Wenn ein großes Sprachmodell Fragen von Nutzern beantwortet, etwa nach Rezepten, Personen oder Orten, oder wenn Bilder erstellt oder bearbeitet werden, gelingt das nur mehr oder weniger gut, wenn die Modelle sehr viel über unsere Welt und die in ihr lebenden Menschen wissen. Das wiederum erfordert Daten, Daten in riesigen Mengen.

Mit anderen Worten: Entwickler von großen Sprachmodellen sind mehr oder weniger dazu übergegangen, das Internet einzuspeichern, schon wird von einer Art Höhepunkt der Datenförderung spekuliert, einem Zeitpunkt, zu dem Sprachmodelle nicht mehr durch neue Daten wachsen und besser werden können, weil sie schlicht alle im Netz verfügbaren Daten aufgesogen haben.

Noch aber ist es nicht so weit, Einschätzungen von Experten nach sind wir noch einige Jahre von diesem Szenario entfernt. Dafür gibt es aber andere Fragen, die Kreativen und Content-Produzenten umtreiben: Ist es rechtens, dass OpenAI, Nvidia, Apple und Co. sich all ihrer Inhalte quasi bemächtigen, um ihre Sprachmodelle zu trainieren? Einige YouTuber sind da recht klarer Meinung: Nein, so geht es nicht, sagen sie.

Sehen Apple-Kunden bald schräge Werbung?

Eine neue Kooperation mit einem Anzeigenvermarkter sorgt bei Beobachtern für Stirnrunzeln. Der neue Partner ist nämlich dafür bekannt, recht eigenwillige Werbung zu schalten. Die könnte in der nächsten Zeit auch in Apple-Apps landen, mehr dazu hier.

macOS Sequoia beseitigt ein ewig klaffendes Sicherheitsloch

Eigentlich ist es schon eine gute Frage, wieso es so lange gedauert hat, eine so offensichtliche Sicherheitslücke zu schließen. Sie steckte in macOS in der Mitteilungszentrale und ermöglichte das Auslesen all der Mitteilungen, die Nutzer so bekommen und zwar ganz leicht. Jetzt immerhin geht das nicht mehr so einfach, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Unter iOS 18 und macOS 15 taucht bei einigen Nutzern in der Fotos-App ein neues Album auf. Es wird vom System automatisch angelegt und was es damit auf sich hat, dazu mehr hier.

Das iPhone 16 Pro soll in rosé kommen.

Apple plant wohl eine neue Farbe für das iPhone 16-Lineup. Allerdings soll es nur für die Pro-Modelle diese neue Variante geben, hier die Infos.

Smartphone und Schule, geht das zusammen?

Wie sollten Schulen es mit der Nutzung von Smartphones halten? Hier gibt es zuletzt eine wieder deutlich skeptischere Grundhaltung in vielen Ländern, wie es dazu kommt, dazu mehr hier.

Ich wünsche euch einen entspannten Start in den Tag.

