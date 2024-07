Home Gerüchte iPhone 16 Pro: Apple plant wohl neue Farbe

iPhone 16 Pro: Apple plant wohl neue Farbe

Das iPhone 16-Lineup wird wohl einen neuen Farbzugang aufweisen. Die Farbe Rose könnte neu in die Auswahl aufgenommen werden. Eine besonders auffällige Gestaltung wird es aber wohl nicht geben.

Apple wird das iPhone 16-Lineup wohl mit einer neuen Farbe auf den Markt bringen. Ein Leaker, der in der Vergangenheit bereits mit zutreffenden Prognosen zu kommenden Produkten von Apple in Erscheinung getreten war, geht von der neuen Farbvariante Rose aus, die Apple im Herbst vorstellen könnte, wie er in chinesischen sozialen Medien schreibt.

Spekulationen über eine solche neue Farbe hatte es bereits zuvor von verschiedener Seite gegeben. Allerdings wird dieses neue Rose wohl nicht Varianten ähneln, die es in früheren Lineups gab.

Eher subtile Gestaltung der neuen Farbe

Tatsächlich wird das neue Rose wohl eine eher unaufdringliche Ausgestaltung aufweisen, so der Leaker. Eine Ähnlichkeit mit Rose Gold, wie Apple es für das iPhone 6s angeboten hatte, wird es wohl nicht geben.

Apple wird die neue Rose-Option wohl auch nur für das iPhone 16 Pro anbieten. Für die Standardmodelle wird es aber mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls neue Farboptionen geben. Die neuen iPhones sind nur noch wenige Monate entfernt.

Apple dürfte die neuen Modelle im Herbst im Rahmen einer Veranstaltung im September vorstellen, vermutlich werden wiederum vier neue Modelle auf einer Keynote gezeigt.

-----

