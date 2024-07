Home Apple Neuer Deal mit Anzeigenhändler: Kommt Horror-Werbung in Apple-Apps?

Apple spielt womöglich bald haarsträubende Werbung in seinen systemeigenen Apps aus. Das bewirkt eine Kooperation mit einem Anzeigenhändler, der für seine grotesken Werbeinhalte berüchtigt ist.

Apple-Kunden könnten in Zukunft einigermaßen irritierende Werbeeinblendungen zu sehen bekommen. Der iPhone-Konzern hat eine Zusammenarbeit mit Taboola beschlossen, einem Vertriebsunternehmen für Anzeigen.

Inhalte von Taboola sollen zukünftig offenbar in Apples News-App sowie der Aktien-App zum Einsatz kommen, wie aus Branchenberichten hervorgeht. Die News-App spielt außerhalb der USA nur eine untergeordnete Rolle, mit der Aktien-App sieht es allerdings anders aus.

Kommen die Horror-Anzeigen?

Taboola ist für Werbung bekannt, die durch skurrile und aufwühlende Schlagzeilen Aufmerksamkeit erregt, zudem gerät die Trennung zwischen werblichen und redaktionellen Inhalten hier häufig ins Hintertreffen.

Allerdings ist nicht zwangsläufig gesagt, dass diese eher drittklassigen Inhalte auch an die Apple-Apps ausgespielt werden. Taboola verfügt über einen Katalog von rund 9.000 Anzeigenkunden und auch ein Team an Content-Strategen, die die Ausspielung steuern. Es ist daher zu hoffen, dass der Deal mit Apple auch einen gewissen qualitativen Anspruch an die Inhalte mit sich bringt.

Apple strebt schon länger eine Maximierung seiner Erlöse durch Werbung an. In diesem Zusammenhang wurden etwa die Werbeflächen im App Store vergrößert und heute aktiver vermarktet, auch möchte Apple KI einsetzen, um Anzeigen effektiver auszuwählen und auszuspielen. Dem Vernehmen nach hat Apple das Ziel, seine Einkünfte durch Werbeerlöse innerhalb der kommenden Jahre zu vervielfachen.

