Vision Pro macht Kopfschmerzen | Safari mit KI-Helfer? | neue iPhone 16 Plus-Farben – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Die Vision Pro macht einigen Nutzern buchstäblich Kopfschmerzen. Eine wirkliche Überraschung ist das nicht, das Gerät ist ziemlich schwer und wuchtig und bei längerem Tragen erscheinen Beschwerden durchaus wahrscheinlich. Immerhin, unseren Testern geht es gut.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Die Vision Pro ist ein ziemlicher Klopper, das ist schon den frühen Testern gleich aufgefallen. Dass das aber auch buchstäblich Kopfschmerzen machen kann, beobachten jetzt einige Träger. Auch für Nackenverspannungen sorgt die Vision Pro wohl regelmäßig bei einigen Anwendern. Also, Apple dürfte seine Prioritäten kennen.

Bekommt Safari einen KI-Helfer?

iOS 18 wird ein spannendes Update: Erstmals wird wohl KI eine gewichtige Rolle am iPhone spielen. Auch Safari wird hier wohl mit einbezogen. Ein neuer Browser-Assistent scheint von Apple für iOS 18 entwickelt zu werden. Noch ist dieser Helfer recht geheimnisvoll, es dürfte aber nicht überraschen, wenn Apple hier ähnliche Wege geht, wie aktuell schon andere Browserentwickler, deren Tools etwa Webseiten zusammenfassen oder nach bestimmten Informationen suchen. Ich denke, es ist in diesem Fall keine Floskel, wenn man sagt, man kann gespannt sein.

Neue Farben für das iPhone 16

Etwa sechs Monate vor dem Start neuer iPhone-Modelle kommen langsam erste Spekulationen über die Farben der kommenden iPhone-Kollektion auf. Erstmals könnte Apple das Plus-iPhone hier etwas herausheben und einige Farben für dieses Modell exklusiv verfügbar machen, darauf deuten zumindest einige Leaks hin, die zuletzt aus China zu vernehmen waren.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple möchte die Vision Pro nicht nur bei Privatkunden bekannter machen, auch Unternehmen sollen die Vorzüge der Computerbrille zu schätzen lernen. Wie Firmenkunden von der Vision Pro überzeugt werden sollen, lest ihr hier.

Google startet sein eigenes Wo ist-Netzwerk.

Die AirTags sind zweifellos einige von Apples heimlichen Helden und das Wo ist-Netzwerk, auf dem ihre Funktion basiert, ist eine geniale Idee – eine Idee, die nu auch Google aufgreift und dabei vieles ähnlich macht, wie Apple. Warum auch nicht? Gute Ideen können zwar vielleicht manchmal verbessert werden, es gibt aber wenig Gründe, wieso man sie nicht aufgreifen sollte – und so funktioniert Googles Antwort auf das Wo ist-Netzwerk von Apple.

Die Chips werden immer kleiner.

Apples SoCs für iPhone und Mac kommen sämtlich aus den Fabriken von TSMC. Dort bleibt die Zeit nicht stehen und die nächsten, noch kleineren Chipgenerationen, liegen in ihrer Entwicklung offenbar voll im Plan. Bleibt zu hoffen, dass das so bleibt, in der Vergangenheit hatte TSMC sich auch manches Mal schon selbst etwas überschätzt.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

-----

