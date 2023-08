Home Daybreak Apple Vision Pro für 3D-Filme vorbereitet | iPhone 15 Pro mit mehr Speicher | wann steigt die iPhone-Keynote? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die Vision Pro soll auch 3D-Filme abspielen. Gut, so wirklich überraschen kann das nicht, hatten 3D-Präsentationen auf der Keynote doch schon eine große Rolle gespielt. Nicht ganz klar ist bislang noch, wo Apple die 3D-Filme hernehmen möchte. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Ich bin immer wieder erstaunt: Wir berichten bekanntlich über alle möglichen Entwicklungen rund um Apple, über Produkte und Apps ebenso, wie über Gerüchte und spekulative Annahmen, die einen gehörigen Teil unserer Berichterstattung ausmachen. Es darf daher nicht überraschen, dass wir schon im August Gerüchte zum Datum der Keynote im September aufgreifen – so wie gestern etwa. Seit kurzem steht nämlich ein Termin im Raum, hier dazu mehr.

Kommt das iPhone 15 Pro mit mehr Speicher?

Davon zumindest gehen Beobachter aus: 256 GB in der Startversion, das würde für Nutzer der Kamera zumindest einen deutlichen Vorteil bringen, wenn sie die Videomodi vollständig ausreizen wollen, hier die Infos.

Die Vision Pro kann 3D-Filme abspielen?

Ich sagte es schon in der Einleitung, so ganz überraschend käme das jetzt nicht. Ein Entwickler ist in der zweiten Beta von visionOS auf eine Option für die 3D-Filmwiedergabe gestoßen. Apple TV+ ist ein plausibler Kandidat für 3D-Filme, doch es gäbe noch weitere Möglichkeiten, hier dazu mehr.

Was sonst noch wichtig war

Die Apple Watch lässt sich seit einigen Jahren schneller laden, doch nur wenige Ladekabel unterstützen das auch. Das soll sich bald ändern, denn Dritthersteller sollen gezwungen werden, das Fast Charging zu unterstützen, hier dazu mehr.

Ein neuer Mac mini wird getestet.

Offenbar erprobt Apple intern einen neuen Mac mini, der den neuen M3-Chip besitzt. Erste Macs mit dem neuen Chip kommen wohl im Herbst in den Handel, der M3 basiert auf dem 3nm-Chip, hier die Infos.

TSMC und Apple haben einen spannenden Deal.

Apple bezieht den neuen A17-Chip von TSMC, der im iPhone 15 Pro zum Einsatz kommt. Der ebenfalls auf dem 3nm-Verfahren basierende Chip wird exklusiv bei TSMC gefertigt und TSMC muss eine noch recht hohe Ausfallrate hinnehmen, doch Apple muss nur für die intakten Chips zahlen, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Dienstag wünschen.

