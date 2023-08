Vision Pro: Entwickler findet 3D-Filmfeature in Beta

Die Vision Pro soll wohl auch 3D-Filme abspielen. Überraschend ist diese Möglichkeit nicht, die Mikro-OLED-Displays verfügen über die entsprechende Auflösung und beeindruckten frühe Tester durch ihre Schärfe. Woher Apple die 3D-Inhalte nimmt, ist eher die spannende Frage.

Apple arbeitet an der Fertigstellung seiner ersten Computerbrille Vision Pro. Das Produkt ist fertig entwickelt, die Software aber nicht. Diese, das Betriebssystem visionOS, liegt aktuell in einer frühen Beta vor, die im Simulator genutzt werden kann, bevor dann demnächst erste Entwickler das Headset auch tatsächlich in Händen halten können. In der zweiten Beta von visionOS hat der Entwickler Steve Moser einen interessanten Hinweis gefunden.

3D-Filme auf der Brille

Sie enthält eine Funktion in der TV-App, die das Abspielen von 3D-Filmen vorsieht, aktivieren lässt sie sich allerdings nicht. Es ist indes nicht überraschend, dass Apple 3D-Filme auf die Brille bringen möchte, diese bietet sich mit ihren Displayspezifikationen dafür geradezu an.

In visionOS 1.0 Beta 2 the TV app contains: "Play 3D". I wonder if Apple will upgrade user's libraries to 3D like when they upgraded iTunes libraries to 4K. (image is a render) pic.twitter.com/R9O53qrbRr

— Steve Moser (@SteveMoser) July 31, 2023