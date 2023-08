Home iPhone iPhone 15 Pro: Mindestens mit 256 GB erwartet

Das iPhone 15 Pro soll mit mehr Speicher in der Basisversion starten, so könnten nun auch alle Modelle Videos in ProRes bei voller Auflösung aufnehmen, dies ist aktuell nur den Modellen mit wenigstens 256 GB Speicher möglich.

Apple wird die Speicherausstattung seiner iPhone 15 Pro-Modelle anpassen, das behauptet ein Autor auf dem südkoreanischen Blog Naver. Die Seite versammelt Quellen, die in der jüngeren Vergangenheit verschiedentlich Aussagen von anerkannten Experten vorweggenommen hatten, dennoch ist Skepsis angebracht. Die jüngste Behauptung ist indes zumindest in einer Hinsicht recht plausibel: Danach soll das iPhone 15 Pro mit 256 GB Speicher in der initialen Version starten, nicht länger mit 128 GB, auf diese Änderung sollen sich Fertiger vorbereiten, so der Autor. In chinesischen sozialen Medien war ebenfalls bereits zuvor diese Prognose verbreitet worden.

Kommt auch das Zwei-TB-iPhone?

Diese Änderung würde auch dazu passen, dass die Preise für die Pro-Modelle steigen sollen, dies haben zuvor bereits Mark Gurman von Bloomberg sowie der Analyst Jeff Pu prognostiziert. Auch hätte die Änderung einen weiteren Effekt zufolge: Dann könnte der Kunde mit allen Modellen des iPhone 15 Pro Videos in ProRes bei voller Auflösung aufnehmen. Bislang ist eine Aufnahme in ProRes, 4K und 30 Bildern pro Sekunde nur auf Geräten mit wenigstens 256 GB Speicher möglich.

Ob eine weitere Behauptung des Bloggers ebenfalls zutrifft, ist dagegen eher fraglich: So soll es neben einer 256 GB-, einer 512GB- und einer Ein-TB-Version auch ein iPhone 15 Pro mit zwei TB geben. Diese Behauptung kam schon letztes Jahr auf und traf nicht zu, es ist auch fraglich, ob Apple diesen Schritt am iPhone in absehbarer Zeit gehen wird.

