Doch wieder Dienstag? iPhone-Event am 12. September möglich

Apples iPhone-Event wird wohl doch in der ersten Septemberhälfte abgehalten. Spekulationen um einen Start in der zweiten Woche des Monats verdichten sich. Mitte September könnte dann der Verkauf anlaufen.

Apple hat gewisse Vorlieben beim Vergeben seiner Keynote-Termine: Die WWDC findet traditionell Anfang Juni statt, das neue iPhone kommt seit Jahren fast immer pünktlich irgendwann im September. Zudem mag Apple Dienstage, die meisten iPhone-Keynotes fanden an einem Dienstag statt, so könnte es dieses Jahr auch sein.

Steigt die iPhone-Keynote am 12. September?

Apple werde die iPhone 15-Modelle auf einer Veranstaltung am 12. oder 13. September vorstellen, so zuletzt Mark Gurman. Der zumeist gut informierte Redakteur von Bloomberg warf diese Termine in seinem aktuellen Newsletter in den Raum, sie decken sich mit einer früheren Aussage, über die wir berichtet hatten. Danach haben die Mitarbeiter der US-Mobilfunkbranche eine Urlaubssperre für den Mittwoch in dieser Woche, den 13. September. Auf der iPhone-Keynote wird auch mit der Vorstellung neuer Apple Watch-Modelle gerechnet.

Am 15. September könnte dann der Start der Vorbestellungen erfolgen, eine Woche später, am 22. September, möglicherweise die Auslieferungen. Allerdings steht noch die Möglichkeit im Raum, dass nicht alle iPhone-Modelle ab diesem Datum verfügbar sein könnten. Apple hat dem Vernehmen nach mit Produktionsproblemen zu kämpfen, dies betrifft angeblich besonders das iPhone 15 Pro Max. Dieses Modell verfügt aktuellen Prognosen nach exklusiv über ein Periskop-Objektiv in der Kameraanordnung. Das iPhone 15 Pro soll in beiden Varianten über besonders dünne Ränder verfügen, vielleicht die dünnsten Ränder, die ein Smartphone jemals hatte.

