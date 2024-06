Home Daybreak Apple Vision Pro ab Mitte Juni in Deutschland? | Haben Apple und OpenAI einen ersten Vertrag geschlossen? | Apple Mail: KI soll beim Verfassen von E-Mails helfen – Daybreak Apple

Vision Pro ab Mitte Juni in Deutschland? | Haben Apple und OpenAI einen ersten Vertrag geschlossen? | Apple Mail: KI soll beim Verfassen von E-Mails helfen – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die Vision Pro könnte hierzulande womöglich noch in diesem Monat erscheinen. Darüber hinaus scheint Apple einen ersten Vertrag mit OpenAI über die Verwendung von ChatGPT im iPhone geschlossen zu haben. Außerdem soll künstliche Intelligenz künftig beim Antworten und Schreiben von E-Mails in Apple Mail nützlich sein. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Vision Pro ab Mitte Juni in Deutschland?

Apples Computerbrille dürfte bald in weiteren Ländern auf den Markt kommen, darunter auch Deutschland. Dabei könnten eine Ankündigung auf der WWDC und ein Verkaufsstart ab Mitte dieses Monats denkbar sein. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Haben Apple und OpenAI einen ersten Vertrag geschlossen?

Es scheint, als würde Apple in Sachen KI tatsächlich auf ChatGPT setzen wollen, denn ein erster Vertrag zwischen dem Unternehmen und OpenAI soll wohl bereits unterzeichnet worden sein. Nichtsdestotrotz soll die Integration des generativen Sprachmodells nicht allumfassend sein. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Apple Mail: KI soll beim Verfassen von E-Mails helfen

Auch Apple Mail soll unter iOS 18 neue KI-Funktionen erhalten. So sollen diese unter anderem intelligente Antworten sowie eine Kategorisierung von E-Mails beinhalten. Welche sonstigen Features Einzug halten werden, erfahrt ihr hier.

M4-iPad-Pro: Mikro und Kamera noch besser vor Lauschangriffen geschützt

Das neue iPad Pro kommt offenbar mit einer deutlichen Verbesserung des Abhörschutzes. Mehr dazu hier.

Smart Home: Neue Geräte unterstützen alle Thread

Apple verbaut die Nahfunktechnik Thread auch in seinen neuen iPads und Macs. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!