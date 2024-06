Vision Pro: Ab Mitte Juni in Deutschland?

Vision Pro出貨調查更新:

本月中旬前已開始陸續出貨至非美國市場 (晚於先前預測的在WWDC 2024前),主要包括英國、法國、德國、中國、日本、與新加坡。目前對全球2024年出貨量預估不變,仍維持40-45萬部。

—

Vision Pro shipment survey update:

Shipments to non-U.S. markets, mainly the U.K.,… https://t.co/0tZdSlj7js